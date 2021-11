La Cámara de Diputados tendrá hoy la última sesión ordinaria del año y tratará el Presupuesto 2022

Compartir

La Cámara de Diputados de la provincia tendrá hoy de manera presencial la última sesión ordinaria del año donde tratará, entre otros proyectos, la ley de Presupuesto 2022 y la designación del Defensor del Pueblo.

En ese sentido, el diputado provincial Juan Carlos Amarilla, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la sesión de hoy, la cuarta en lo que va del año legislativo que ya culmina.

“Se van a tratar un conjunto de temas y entre ellos el Presupuesto 2022, se va a tratar también la cuenta inversión del año 2020, es decir lo gastado durante ese período que debió tratarse ya por el mes de abril pero recién se va a tratar ahora, fuera de todo plazo, se va a tratar también la ley de prórroga de la emergencia pública, Formosa hace más de 30 años que está en emergencia pública y también se va a tratar la designación del defensor del pueblo, el PJ propuso la continuidad del doctor José Leonardo Gialluca”, enumeró sobre los proyectos que tratarán en la jornada.

Asimismo contó que los diputados fueron convocados ayer a la siesta para una reunión de comisión. “Salió una convocatoria a partir de una reunión que hubo, se citó para las 15 horas, estuvimos presentes, la idea del justicialismo es sesionar este jueves y será la cuarta sesión del año, se ha batido récord de inactividad de manera preocupante, hicimos que lo justifiquen, es responsable de esto el bloque justicialista que tiene mayoría absoluta y el vicegobernador que tiene la responsabilidad de conducir a través de la presidencia nata la Cámara de Diputados”, expresó.

“Me da mucha bronca porque esa misma frustración que la gente tiene porque el Poder Legislativo tiene que controlar las cuentas del gobierno, controlar lo que hacen los ministros, así también esperamos el tratamiento de los proyectos que hemos presentado, en el caso mío he presentado varios y la verdad es que frustra el hecho de que no se convoque a sesión, no se aprueben los pedidos de informes que hacemos, los pedidos de sesión para citar a algún ministro, hay una paralización que no viene a normalizarse porque en definitiva la sesión no normaliza sino que da acuerdo a un conjunto de normas que el gobierno está necesitando, eso es todo, el Poder Legislativo termina reuniéndose cuando lo necesita el gobierno y eso está mal, está funcionando de manera irregular la Cámara”, aseveró.

El funcionario provincial además explicó cómo quedará conformada la Cámara tras las elecciones del último domingo. “A partir del 10 de diciembre si todos estamos en la vereda de la oposición de todos los que hemos ingresado, vamos a tener diez diputados y ahí podemos por lo menos citar un ministro de acuerdo a lo que dice la Constitución con un tercio de los miembros, ya ese paso es importante a partir de la decisión de la gente de darnos un poco más de números tras las elecciones del domingo, es dificil conseguir lo que uno pretende cuando no tenemos números, desde ese punto de vista vamos a hacer un poco más en la Cámara”, aseguró.

En tanto lamentó que una vez más el Defensor del Pueblo José Leonardo Gialluca sea nuevamente electo en el cargo, tras 20 años ininterrumpidos. “Demostró que es imparcial, todo está mal, si bien la Constitución de la provincia no le pone un límite, ni la ley de creación de la defensoría, lo cierto es que él está en la otra cara de la función que debe tener y ya lleva 20 años en la función pública, fue designado en el año 2001, después de 20 años ahora va por cinco años más porque eso es lo que dura el mandato de un defensor del pueblo, se está premiando a una persona que obviamente hizo comportarse como un verdadero justificador oficial de los actos de Gildo Insfrán y ahora nuevamente se le otorga el premio, siendo que su verdadera función es trabajar en aquellas cosas en las que el pueblo quiere soluciones y la defensa de sus derechos, para eso está, para promover la acción judicial a las adhesiones administrativas ante el estado, ante la omnipresencia del estado que nos debe garantizar una eficaz protección, uno de los tantos además de la administración judicial es la Defensoría del Pueblo entonces la verdad es que prestarle el acuerdo es realmente una cachetada a la gente, una falta de respeto más a la gente es votar de nuevo a Gialluca, obvio que vamos a votar en contra de esta propuesta”, adelantó el diputado.

“Se han acostumbrado tanto a los cargos que no hacen mérito para con la gente sino que para caerle bien a Gildo Insfrán y a nadie más y ese es el mérito para que continúen indefinidamente en sus respectivos cargos y se aseguren que en cada turno de vencimiento el gobernador mande el pedido a la Legislatura y esa es la señal para que voten siempre a favor”, culminó Amarilla.

