La Campaña por el Aborto Legal cumple 15 años y la marea verde se vuelca a las redes sociales

Un 28 de mayo de 2005, en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, nacía la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Un grupo de feministas que trabajaba incansablemente por la legalización – nucleadas previamente en la Comisión por el Derecho al Aborto (Codeab) desde 1987- se reúnen en la puerta de la histórica confitería El Molino, frente al Congreso, para juntar firmas, en paralelo a una gran marcha con presencia de personas de todo el país.

Nace la Campaña y con ella una alianza única con pie en todo el territorio argentino que no tiene precedentes en nuestro país y ni en el mundo. En ella se articulan de más de 500 organizaciones que promueven un trabajo integral sobre el derecho de las mujeres y otros cuerpos gestantes sobre sus propios cuerpos. Su trabajo es integral y se ve reflejado en el lema que se inscribe en los pañuelos verdes: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

La abogada, histórica defensora de los derechos humanos -entre ellos los sexuales y reproductivos- y miembro de la Campaña Nelly “Pila” Minyersky,en diálogo con minutouno.com, la definió como “una institución muy original, única que es plural, territorial y trasversal compuesta por cientos de organizaciones y miles de compañeras que logró construir un entramado con la Red de Profesionales para la Salud y de la de educación que lucha por los derechos humanos de las mujeres”.

Minyersky, quien participó en 2000 de la elaboración de la Ley Nº418 de Salud Reproductiva y Procreación Responsable de la Ciudad de Buenos Aires, se acercó a la Campaña en 2012 y fue parte de la comisión redactora del segundo proyecto de Interrupción Legal del Embarazo que presentaron ese año.

“Siempre hablamos del aborto como un derechos humanos de las mujeres y personas gestantes. Creo que esa impronta es la que permitió que el lema de la campaña sea asumida por varios sectores de la sociedad y de distintos sectores etarios”, asegura la abogada y subraya que ” en última instancia el derecho al aborto presume todos los derechos de las mujeres porque tiene que ver con la autonomía, el derecho a la salud, a forjar nuestro propio destino, nuestros derechos sexuales”.

En nuestro país el aborto por causales es legal gracias al artículo 86 incluido en el Código Penal en 1921. Permite la interrupción del embarazo cuando corre peligro de vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo fue fruto de una violación.

Pese a su legalidad y a que se elaboró un protocolo nacional para su aplicación tras el famoso caso de la Corte Suprema F.A.L, son muchos los médicos e instituciones que niegan este derecho a las personas gestantes. La Campaña trabaja también para exigir que se cumpla, inclusive durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

“Nosotras seguimos cuidando los derechos sexuales y reproductivos. Planteamos que no hay cuarentena para la interrupción legal del embarazo o para el suministro de anticonceptivos. Estamos en una lucha constante buscando que se considere un derecho esencial que las mujeres puedan acceder a una interrupción voluntaria del embarazo inclusive en esta situación”, explicó Minyersky.

Aborto Legal 2020

2018 fue un año bisagra para la lucha por el derecho al aborto legal. Por primera vez, un proyecto para legalizar el aborto en nuestro país se discutió en el Congreso de la Nación. No sólo se discutió, sino que obtuvo media sanción de la cámara de diputados. Las calles se tiñeron de “verde aborto” y miles se sumaron al reclamo que inició la Comisión décadas atrás y continuó la campaña.

“Lo vivimos con suma alegría ver como se movilizaban millones de mujeres y sobre todo muchas jóvenes y adolescentes. Nunca pensé que me iban a parar en la calle para sacarse fotos conmigo o que yo iba a ir a colegios a hablar con los chicos”, recuerda Minyersky.

El pasado 28 de mayo de 2019, la Campaña presentó a través de representantes de todo el arco político su octavo proyecto. Este recoge los debates que se hicieron en 2018 en el recinto. Hoy se cumple un año y el proyecto espera ser tratado.

Con la asunción en diciembre del presidente Alberto Fernández, se abrió un nuevo camino a la legalización. El 1 de marzo en su discurso de apertura legislativa el presidente anunció que enviaría un proyecto del ejecutivo para que se debatiera en el Congreso. Tan sólo 20 días después se decretaba el aislamiento social, preventivo y obligatorio y se suspendían las sesiones presenciales en el Congreso. Estas se retomaron de manera virtual hace pocos días y la agenda parlamentaria por ahora pasa por los problemas relacionados a la crisis sanitaria y económica.

Minyersky aseguró que se siente confiada en que pronto se presentará el proyecto y se debatirá nuevamente. “Queremos que este 2020 se recuerde no sólo por esta terrible pandemia que afecta a nuestro país y al mundo sino como el año en que se legalizó el aborto en la Argentina. Tenemos la certeza y lucharemos para ello”.

Festejo virtual

Por la cuarentena, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, debió trasladar el festejo de sus 15 años a las redes sociales. Durante todo el día de hoy se publicarán en sus redes materiales gráficos y audiovisuales, charlas, entrevistas, performances artísticas y hasta se realizará una marcha virtual.

El objetivo de la fecha es “visibilizar la construcción histórica de los consensos políticos transversales que posibilitaron el masivo apoyo social a una campaña federal, intergeneracional y multidisciplinaria”, señalaron desde la Campaña.

“Son 15 años de nuestras vidas, son 15 años que forman parte de la vida democrática de nuestro país. Construimos una historia compartida. Hoy somos millones en un ejercicio de ciudadanía que le reclama al Estado el fin de la coacción y las maternidades forzadas. Marchamos, nos reunimos, debatimos, recuperamos la historia de los feminismos en nuestro país y nos abrazamos en la persistencia. No estamos solas, tenemos nuestros pañuelos que son lazos sociales de libertad y de vida. Les activistas de la Campaña tenemos historia, presente y un Proyecto: aborto legal ya. Será Ley en 2020”, asegura el comunicado.