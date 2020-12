La carne subió entre un 25 y 30% y hay preocupación en el sector

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Cesar Pajón dueño de una carnicería y distribuidora de carnes habló del nuevo aumento de los precios y dijo que hay una gran incertidumbre en el sector. “Los precios del asado aumentaron de una manera violenta, estamos muy preocupados”, aseveró.

“El aumento que hubo esta semana fue muy fuerte, ya veníamos con incrementos paulatinos de 2 o 3% pero esta semana pegó un salto bastante grande ya que subió entre un 25 y 30% la media res”, comenzó diciendo.

Seguidamente explicó que lo más grave está en la cuestión del asado donde se notan dos factores: “uno que ha aumentado de golpe 25 o 30% y el otro factor tiene que ver con que aducen que no hay para satisfacer la demanda”. “La costilla de ternero o novillito está por encima de los $600”, graficó el mismo.

Al ser consultado por el consumo indicó que “obviamente el consumo no es el mismo que antes de la pandemia, pero se venía trabajando, el tema es que la repercusión con el público de este nuevo precio se va a ver este fin de semana recién y ahí veremos qué sucede”.

Asintió que hay preocupación porque no saben qué va a pasar con las ventas “ya que estamos llegando a fin de año donde generalmente la demanda aumenta”.

“Creo que nadie sabe qué va a pasar, hablamos con los frigoríficos y ellos se refieren a una cuestión de que no hay ganado de calidad. Acá creo que es importante que haya una mesa de diálogo donde se reúna el Gobierno, los frigoríficos, los productores y vean el porqué de la cuestión, ya que hay muchísimos factores que aducen los productores como ser que estaban trabajando a perdida, de que el alimento para los animales (feedlot y maíz) han sufrido muchos incrementos”, confió.

Y añadió que “la pandemia impidió que se trabaje de manera normal, también están las sequías, los problemas con pastizales, etc, hay un montón de factores que incidieron a que los animales no tengan la gordura necesaria para la venta; aunque en general acá en Formosa se vende para afuera y los terminan engordando en los frigoríficos”.

Asimismo, dejó en claro que los “remedios paliativos” que quieren implementar como ser “precios testigos” “no van a servir porque a nosotros los frigoríficos nos están ofreciendo casi el doble de lo que ofrecen en el mostrador”.

Cuando se le preguntó si es que podría darse otro aumento de precios respondió: “no me animo a predecir nada, porque nos habían dicho que no se iba a aumentar más y de golpe lo hicieron, todo depende de la oferta”.

Por último, Pajón opinó que “si existiera una política de concertación, de hablar y dialogar donde si todos ponen un poquito se podría llegar a frenar esta locura”.

