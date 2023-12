La CGT alertó que no se quedará de «brazos cruzados» ante las medidas económicas que «recaen en el pueblo»

La CGT afirmó que las medidas anunciadas por el Gobierno de Javier Milei «no ajustan a la denominada casta, como se prometió en la campaña, sino que recaen sobre el pueblo» y «dinamitarán el poder adquisitivo de los salarios», ante lo cual advirtió que no se va a quedar «de brazos cruzados».

«No estamos ante un plan económico, estamos ante medidas desordenadas de ajuste», sostuvo la central sindical, que mantuvo una reunión de urgencia ante las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, que incluyen devaluación del peso, recortes en la administración pública y reducción de subsidios.

El cotitular de la CGT Héctor Daer afirmó que la central sindical «va a acompañar con todo lo que sea necesario a todos los sectores que se sientan perjudicados» por las políticas del Gobierno de Javier Milei, aunque aclaró que aún no hablaron de «medidas de fuerza».

Tras una reunión de la CGT, el dirigente dijo que aún no tienen «interlocutor en el Gobierno» y que «todavía no sabemos hacia donde vamos», pues «hasta ahora solo nos dijeron que va a haber ajuste» a través de unas «medidas de una vaguedad absoluta».

El encuentro se desarrolló en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), ubicada en la avenida Belgrano al 1800, informaron voceros gremiales.

El cónclave fue encabezado por Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros), Carlos Acuña (Estaciones de Servicios), Andrés Rodríguez (Upcn), Gerardo Martínez (Uocra) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

Previo al encuentro, Omar Plaini, del Sindicato de Canillitas, había adelantado que iban a analizar «qué va a pasar ahora con las paritarias, con los jubilados, con el trabajo de los argentinos» y recordó que Milei «hizo toda la campaña con la motosierra, así que nadie se puede hacer el sorprendido hoy».

Por su parte, el secretario general del gremio de los judiciales, Julio Piumato, dijo: «Ya sinceraron el precio del dólar, sinceraron las tarifas, ahora queremos que sinceren los salarios de los trabajadores activos y de nuestros jubilados».

En tanto, tras los anuncios económicos, el titular de la Uocra, Gerardo Martínez, opinó: “Esto es un tsunami total en lo social y algo parecido en los aspectos financieros y económicos para el país”.

El máximo referente de los trabajadores de la construcción anticipó que la CGT sumará a la reunión a sus asesores económicos para “evaluar la letra chica de los anuncios de Caputo y tener una hoja de ruta con lecturas claras y contundentes, porque todo nos parece impreciso, aunque muy preocupante”.

Por su parte, en declaraciones a la prensa, el titular de la Unión de Trabajadores Gastronómicos, Luis Barrionuevo, afirmó que «estamos frente a un durísimo ajuste”.

El histórico dirigente pidió que la CGT sea consultada sobre las medidas económicas: “Los que tienen que opinar son los muchachos de la CGT. Soy verticalista y acato lo que diga el movimiento obrero. Viene una recesión galopante, sin ninguna duda”, sostuvo.