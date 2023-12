Inflación de noviembre fue del 12,8% y acumula 160,9% anual

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundió el dato de inflación de noviembre, que presentó una suba del 12,8% el mes pasado (el más alto del año) y del 160,9% el último año. Además, desde enero, la inflación minorista fue del 148x%. De este modo, en los cuatro años de gestión de Alberto Fernández se acumuló una suba de precios del 1.000 por ciento, el mayor índice desde la hiperinflación de 1990.

Según informó el Indec, “el Nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 12,8% en noviembre de 2023, y acumuló una variación de 148,2%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 160,9%. La división de mayor aumento en el mes fue Salud (15,9%), producto de las subas en los medicamentos y en las cuotas de empresas de medicina prepaga. Le siguieron Alimentos y bebidas no alcohólicas (15,7%) -con las mayores subas en Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos, Frutas, y Verduras, tubérculos y legumbres- y Comunicación (15,2%), por los incrementos en servicios de telefonía móvil e internet”. En tanto, “la división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (15,7%). Al interior de la división tuvieron mayor incidencia las subas de Carnes y derivados, Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos, y Pan y cereales. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (7,1%) y Educación (8,3%). A nivel de las categorías, el IPC Núcleo (13,4%)”, precisó el organismo liderado por Marco Lavagna.

El Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) indicó que “la aceleración de la inflación del mes pasado se produjo mayormente tras el ballotage del 19 de noviembre por la perspectiva de devaluación y desregulación de precios que ya advertía el gobierno entrante. Entre noviembre de 2019 y noviembre de 2023, los precios en promedio se multiplicaron por 10,13 veces mientras que el salario del sector privado registrado lo hizo por 9,9″.

“La inflación de los trabajadores se ubicó en el 12,1% en noviembre, acelerándose en 2,3 puntos respecto a los valores de octubre. Con este registro, la inflación alcanzó el 147,1% en los primeros once meses del año. En tanto, la inflación interanual (esto es, contra el mismo mes del año previo) alcanzó el 159,7%”.

Según el informe “la aceleración de la inflación del mes pasado se produjo mayormente tras el ballotage del 19 de noviembre. La perspectiva de devaluación sumada a la desregulación de precios – tras las primeras medidas del nuevo gobierno- viene generando desde entonces intensas subas de precios, que dejan un fuerte arrastre para diciembre. Con total seguridad, 2023 será por lejos el año de mayor inflación desde la híper de 1990″.

En tanto, el índice de precios al consumidor que mide la Fundación Libertad y Progreso (IPC-LyP) marcó un aumento de 12,6% para el mes pasado. Ese dato implica un quiebre sobre la desaceleración al 8,3% que se había registrado en octubre y una vuelta a los niveles registrados por la devaluación posterior a las PASO de agosto. “En cuanto a la variación interanual, la misma ascendió a 160,4%, 68 puntos más que un año atrás, y el valor más alto desde julio de 1991 (178,3%)”, indicaron.

“Los datos de la última semana mostraron que tras la segunda vuelta electoral los precios crecieron a un ritmo del 6,6% semanal, el mayor registro de toda la administración de Alberto Fernández”, explicó el informe de LyP.

“La suba estuvo impulsada por el rubro de alimentos y bebidas, donde anotamos subas del 12% para la mayor parte de los productos; algo vinculado al vencimiento del programa de Precios Justos que se renovó con actualizaciones del 12%. Y también por el lanzamiento de un nuevo tipo de cambio diferencial, 20% superior al oficial, para todas las exportaciones, equivalente a un salto cambiario para toda la canasta de productos transables que son parte de nuestra canasta exportable”, explicaron.