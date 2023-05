La CGT rechazó una reforma laboral y propuso discutir la reducción de jornada de trabajo

La Confederación General del Trabajo (CGT) conmemoró este martes el Día Internacional de los Trabajadores con un acto realizado en el estadio del club Defensores de Belgrano, donde evitaron criticar al Gobierno, apuntaron contra la oposición y condenaron la dolarización de la economía como plantea Javier Milei. En ese sentido, los referentes sindicales se opusieron a la reforma laboral que propone Juntos por el Cambio, pero pidieron discutir la reducción de la jornada de trabajo.

El evento, que comenzó a las 14, ante unas 20.000 personas movilizadas por los sindicatos, tuvo llamativas ausencias, como las del cotitular de la CGT Pablo Moyano (Camioneros), Abel Furlán (UOM) Mario Manrique, (Smata) y Omar Plaini (canillitas), referentes del sindicalismo K. Sin embargo, a último momento llegó Sergio Palazzo (bancarios, otro exponente del kirchnerismo gremial desde la Corriente Federal de Trabajadores. Según pudo saber Infobae, el camionero ni siquiera avisó que no iba a ir y hay versiones distintas sobre su faltazo: algunos la atribuyen a que estuvo en el escenario Hugo Moyano, su padre, con quien tiene una fuerte pelea, y otros a un pedido directo de Máximo Kirchner.

Curiosamente, nunca se leyó a los concurrentes una carta de Sergio Massa, quien estuvo invitado al acto, pero debió viajar con Alberto Fernández a Brasil. Su mensaje no llegó a tiempo y fue distribuida al periodismo por WhatsApp: tras pedirles disculpas a los trabajadores, resaltó su “compromiso de trabajar juntos en la estabilización de la economía y la recuperación de los salarios”.

Te puede interesar: Rodríguez Larreta apuntó contra los piqueteros: “Voy a terminar con los que lucran con la necesidad de los que menos tienen”

“No va a faltar oportunidad para otro encuentro para compartir juntos el debate sobre el futuro del trabajo en un mundo que nos sorprende todos los días”, agregó el ministro de Economía.

En el discurso final, Héctor Daer (Sanidad), cotitular de la CGT, hizo malabares para hablar de la inflación y de la pobreza sin criticar al Gobierno. Justificó la crisis actual al destacar que “en un país socialmente empobrecido sobrevino a la pandemia” y luego la guerra y la sequía. “Estamos conviviendo con un proceso de inflación producto de la macroeconomía, pero también producto de los vivos que se aprovechan, remarcan y no permiten la recuperación del salario”, señaló.

El sindicalista fue particularmente duro contra la oposición: “Le decimos basta los irresponsables que hablan de dinamitar todo o que hay que dinamitar un poco. Les pedimos que dejen de actuar irresponsablemente”. Fue una clara alusión a Javier Milei y a Mauricio Macri, pero Daer fue más allá contra el líder libertario al acusarlo de impulsar “recetas de salida con el empobrecimiento de todo el pueblo argentino: basta de hablar de dolarizar”.“¿Adónde quieren dolarizar si lo que Argentina no tiene en estos momentos es dólar? -se preguntó- Quieren empobrecernos a costilla de lo que quieren llevar adelante. Pero la CGT no es antisistema, como se plantean estos tipos. Nosotros estamos adentro del sistema, pero queremos que el sistema cambie, que nos contenga y que dé resultados y genere condiciones para una mejor vida”.

Con respecto a la reforma laboral, Daer expresó su rechazo y propuso “acabar con la jornada laboral semanal de 48 horas”, a la que calificó como “una antigüedad porque la productividad de hombres y mujeres se multiplicó exponencialmente”.

Relacionado