La China Suárez contó cómo vive la cuarentena con sus hijas, y sus 11 perritos: “Me agoto, pongo pelis y dibujitos a cualquier hora”

“Yo me quedo en casa”, dijo La China Suárez en un video que compartió en su cuenta de Instagram. De esta manera, se sumó a la campaña que hicieron los famosos en las redes sociales fomentando para que todos se queden en sus respectivos hogares y cumplan con la cuarentena obligatoria que dispuso Alberto Fernández para prevenir el contagio del coronavirus, pandemia que tiene al mundo en vilo.

La actriz está cumpliendo con el aislamiento desde la casa que comparte con Benjamín Vicuña, junto a sus hijas Rufina y Magnolia. Junto al video que posteó en las redes sociales, la artista escribió un texto sobre cómo está viviendo la cuarentena. “Es normal sentirse deprimido, angustiado, asfixiado, con incertidumbre. Personalmente mi nivel de exigencia para conmigo y los demás es muy alto, y me doy cuenta que en este momento de mi vida no me queda otra que dejar de exigirme/exigir”, comenzó.

“Veo que otras madres hasta hacen manualidades con los hijos, inventan juegos, y me siento mal”, agregó la actriz y continuó: “Yo apenas estoy pudiendo con saber la cantidad de gente que está muriendo en el mundo, los que van a morir, los contagiados, los respiradores que no alcanzan, los médicos sin dormir, sin ver a sus familias, muchas veces sin los insumos suficientes para hacer su trabajo, la gente que vive al día y que si no trabaja, no come…”.

Luego aclaró que “no es una queja” y explicó: “Pienso todo el día qué hay gente que lo está pasando realmente mal, que soy privilegiada por tener salud, una casa donde dormir, es simplemente decirles que es normal un día no tener ganas de hacer nada, llorar, o simplemente estar de mal humor”.

Por último, agregó que se siente “sin culpa” y reveló cómo entretiene a sus hijas, rodeadas de 11 perritos. “Me agoto, paso tablet, pongo pelis y dibujitos a cualquier hora».

Benjamín Vicuña, por su parte, la semana pasada también había escrito un posteo en un cuenta de Instagram junto a su hija Magnolia. “Sabemos que es un momento histórico. Transmitamos paz a nuestros niños, ellos perciben todo y lo recordarán siempre. Es un momento para enseñar sobre solidaridad y hermandad. Somos uno, el planeta se vuelve pequeño como sus manos y la humanidad cercana como el barrio en que vivimos. Además de contar cuentos de dragones y princesas podemos contarles que la fuerza del amor lo puede todo. Que el ser humano es capaz de levantarse una y mil veces, que luchamos y eso nos hace grandes. Que pensamos y creemos en algo más grande. Que el planeta también se enferma, pero que con sus manitos podremos cambiar el futuro. #quedateencasa”, escribió el actor chileno en la red social en la que tiene dos millones de seguidores.