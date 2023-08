La China Suárez escrachó a una hater:»Acá una mujer llamándome ‘prostituta'»

No es la primera vez que Eugenia La China Suárez es víctima de agresiones en las redes sociales. La actriz y cantante ha tenido que lidiar con los haters en más de una oportunidad. Sobre todo, después del episodio conocido como Wandagate, en el que hace casi dos años salió a la luz el affaire que mantuvo con Mauro Icardi y que su esposa, Wanda Nara, decidió exponer públicamente. Pero, a diferencia de otras oportunidades, esta vez la intérprete de “Desaniversario” decidió escrachar una la seguidora que quiso burlarse de ella.

Todo comenzó cuando La China compartió en una de sus historias de Instagram una promo de Objetos, la película que protagonizó con el actor español Álvaro Morte en la que encarna a una trabajadora sexual llamada Sara. Como respuesta a esta publicación, una usuaria le escribió: “Perfecto papel para vos”. Y Suárez, harta de este tipo de comentarios por parte de sus congéneres, decidió subir la captura del chat junto a una reflexión.

“Acá una mujer haciéndose la graciosa llamándome ‘prostituta’. Acompáñenme a ver esta triste historia”, comenzó poniendo Eugenia. Y luego se detuvo en analizar los datos que la propia internauta ponía en su biografía. “Adivinen si es guía espiritual, medita, hace masajes energéticos. Mamita, un masaje con esa energía, ni aunque me pagues en dólares acepto”, señaló.

Hace unos días, mucho más relajada, la China publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que se la podía ver durmiendo junto a Rufina, la pequeña que tuvo de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, frutos de su pareja con Benjamín Vicuña. “Mi vida entera”, escribió la actriz y cantante junto a una postal en blanco y negro, en la que podía verse a las tres criaturas encimadas junto a ella. El posteo, inmediatamente, se llenó de likes y comentarios, que destacaban la ternura que reflejaba la escena.

Casualmente, horas antes el galán chileno, padre de sus dos hijos menores, también había compartido una foto con sus herederos. Vicuña tuvo a Blanquita (fallecida el 8 de septiembre de 2012), Bautista, Beltrán y Benicio como fruto de su pareja con Carolina Pampita Ardohain. Y luego se convirtió en padre de Magnolia y Amancio como fruto de su relación con La China. Así que, cada vez que tiene la oportunidad, aprovecha para poner en palabras el profundo sentimiento que lo une a cada uno de sus pequeños.

En esta oportunidad, el ganador del Premio Martín Fierro como mejor actor protagónico por su labor en El primero de nosotros, recurrió a su cuenta de Instagram para hacer una tierna reflexión. Y, junto a una foto en la que se la ve posando junto a sus hijos, escribió en su feed: “Sí, somos un montón. Esto es lo más grande y sagrado que me regaló la vida, seguramente lo que vine a aprender. Amo a mi familia de duendes futboleros, ingenieros, ingeniosas tiktokers, chinitos y adolescentes freestyle. Gracias por tanto amor”.

Cabe recordar que, semanas atrás, muchos se habían sorprendido al ver a Pampita junto a Ana, la pequeña que tuvo de su actual matrimonio con Roberto García Moritán, en el cumpleaños de Amancio. Y Suárez decidió hablar de la buena relación que la une a la modelo en una charla con Andy Kusnetzoff para Perros de la calle, en Urbana Play.

“Vende un poco eso de poner un hombre como trofeo y dos mujeres enfrentadas por el mismo hombre. Sigue pasando. Lo que está bueno es mostrar la realidad. La gente a veces cree mucho en las películas que se arman, creen que todo es mucho más grave o más dramático de lo que en realidad es”, señaló Eugenia después de hablar del morbo que genera enfrentarlas por Vicuña.

Y luego agregó: “Nosotras tenemos esa relación y hay un montón de eventos familiares en los que nos vemos que obviamente no publicamos nada. Mis hijos fueron al cumple de Anita y se aman. Nos juntamos también en la casa de ella o en mi casa y la mejor. Hemos hablado miles de veces de muchas cosas de la vida y así tiene que ser”.

