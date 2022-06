La cifra de los obreros empleados en la construcción en Formosa es superior a 7 mil

Compartir

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el ámbito local, Hilario Martínez, afirmó que en materia de empleo “en Formosa estamos superando los 7 mil obreros de la construcción”.

Aseveró además que tras la visita del ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis, quien anunció con el gobernador Gildo Insfrán nuevas obras para la provincia, “esperamos estar para diciembre en los 9 a 10 mil compañeros trabajando a pleno”.

Y señaló también con mucha satisfacción que esto “es fruto de las gestiones permanentes del Gobernador”, a la vez que consideró categórico: “Estos actos con autoridades nacionales van a seguir sucediendo”.

Ello merced a que “al tener un Gobierno Nacional del mismo signo político, no me cabe duda que seguiremos teniendo mayor cantidad de obras”, agregó asimismo.

También el dirigente sindical dijo que como “hay una plenitud total” de la actividad de la construcción, “no hay localidad del territorio formoseño que no esté teniendo proyectos de infraestructura de alguna índole en marcha”.

E indicó, a su vez, que esto trae también expectativas para el obrero de la construcción, pero también a la sociedad en su conjunto al ser ésta “una industria que dinamiza todos los sectores de la economía”, analizó.

En ese punto, recordó también que luego de “la gestión desastrosa de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo Nacional”, al asumir en diciembre de 2019 Alberto Fernández “la UOCRA volvió a recuperar el empleo y hay 500 mil compañeros hoy trabajando en todo el país”.

Mientras que “en Formosa estamos superando los 7 mil obreros”, precisó el referente local de la UOCRA a esta Agencia, por lo que, según estimó, “con los anuncios hechos por el ministro Katopodis, de obras nuevas más las que ya se licitaron, esperamos estar para diciembre en 9 a 10 mil compañeros trabajando a pleno”.

Oposición sin proyectos

Por otro lado, Martínez criticó a la oposición y dijo contundente que sus dirigentes “no tienen capacidad, proyectos ni ideas, entonces lo único que les queda es la crítica fácil”.

Y añadió en el mismo sentido que “los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) no responden a los intereses de los formoseños, sino que trabajan para la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)”.

“Por eso, no me cabe duda que el pueblo formoseño va a seguir apoyando al gobernador Insfrán”, concluyó.

