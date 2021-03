La ciudad de Formosa ingresó al Distanciamiento Social que rige hasta el 9 de abril

Compartir

En un nuevo parte de prensa, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, anunció que, resolvieron avanzar progresivamente a la etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO) hasta el 9 de abril, inclusive, dependiendo de la evolución epidemiológica de la pandemia.

La decisión se tomó teniendo en cuenta que, el próximo viernes, se cumple el plazo dispuesto para el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la ciudad de Formosa Capital; y si bien los datos epidemiológicos indican la existencia de circulación viral comunitaria, el organismo dispuso avanzar en este sentido y reiteró la importancia de la responsabilidad individual y social para el cuidado de la salud de todos los formoseños y formoseñas.

Dicha disposición implica una primera etapa de reinicio de actividades que incluyen, a la actividad profesional, el servicio doméstico y trabajos de mantenimiento, así como la obra privada de hasta 10 obreros en forma simultánea, cumpliendo las medidas sanitarias específicas vigentes para esta situación de emergencia, además de la totalidad de las normas de seguridad e higiene del trabajo propias de la actividad.

También la apertura de los comercios minoristas, actividad comercial en general y todos los sectores de la economía que se encontraban previamente habilitados, en horario de 8 a 20 horas, cumpliendo los protocolos sanitarios vigentes para cada sector en el marco de la corresponsabilidad asumida por cada uno de ellos.

Además, la actividad gastronómica con atención al público al aire libre los días viernes, sábados y domingo hasta las 01 horas, con cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios acordados en el marco de la corresponsabilidad. La modalidad delivery continuará habilitada todos los días hasta las 00:00 horas.

La práctica deportiva individual al aire libre, con cumplimiento de los respectivos protocolos sanitarios presentados por las distintas federaciones y organizaciones deportivas. Esta habilitación incluye caminatas, tenis, padel, ciclismo, atletismo, pelota paleta, golf, tiro y pesca de costa.

No se encuentra habilitada la realización de ningún tipo de competencia organizada, ni los encuentros sociales previos y posteriores a la práctica deportiva.

Y, por último, pero no menos relevante, las salidas recreativas de cercanía con niños y niñas los días sábados y domingos de 15 a 20 horas.

En todos los casos, el Consejo sugirió evitar la concentración de personas en un mismo espacio, la obligatoriedad del uso del barbijo y la importancia del distanciamiento social; y recordó que es recomendado el uso de barbijo para infantes entre 2 y 6 años, y obligatorio su uso a partir de los 6 años en adelante.

En ese sentido, desde el organismo se sostuvo que, el avance permanente de la vacunación “nos brinda un horizonte de esperanza y certidumbre” a partir del cual es posible avanzar hacia nuevas etapas resguardando la vida de las personas más vulnerables.

Aun así, se aclaró que el mantenimiento de lo dispuesto en contexto de DISPO para la ciudad capital, dependerá de la evolución epidemiológica de la pandemia, para lo cual resulta determinante la responsabilidad individual y comunitaria de todos, así como la corresponsabilidad empresaria asumida por cada uno de los sectores económicos.

En ese marco, el organismo señaló que la evidencia científica indica que la transmisión viral comunitaria se potencia en aglomeraciones de personas y encuentros sociales en los que se elimina la distancia social, se pierden los criterios de cuidado y se incumplen las medidas que nos protegen frente al virus; y que los contagios a COVID-19 ocurridos en aglomeraciones de personas en el centro de la ciudad y en locales gastronómicos que incumplieron las medidas sanitarias vigentes son claros ejemplos de ello.

“Avanzar hacia nuevas etapas de habilitaciones requiere del compromiso de todos, que implican evitar este tipo de conductas irresponsables que propician la multiplicación de los contagios y ponen en riesgo a la salud pública”, declaró el Consejo.

Y concluyó: “Seamos conscientes del peligro real que enfrentamos. Seamos cuidadosos frente a este virus que no perdona. Seamos respetuosos de la vida propia y la de nuestros seres queridos y de los comprovincianos que nos rodean”.

