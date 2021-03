Gastronómicos rechazan abrir solamente los fines de semana

Compartir

Desde AEHG-FORMOSA (Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la provincia de Formosa) informaron ayer a los medios y a la sociedad formoseña que no acatarán lo anunciado por el Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, que habilita a los locales gastronómicos a brindar atención al público solo los días viernes, sábado y domingo hasta la 1 de la madrugada.

“Informamos que mantendremos la apertura de bares y restaurantes a modo de protesta desde este jueves en nuestros horarios habituales, cumpliendo de manera rigurosa los protocolos sanitarios, como siempre lo hicimos. Pedimos a las autoridades que se garantice el derecho a la protesta y al de trabajar, como venimos haciendo hace dos semanas”, expresó.

“Nuestro sector necesita trabajar todos los días en horarios extendidos. Tres días a la semana no alcanzan para cumplir con nuestras obligaciones económicas y sociales, reprochamos el paquete de medidas caprichosas informadas ayer y consideramos que el virus circula todos los días, y no de lunes a jueves como quieren hacernos creer. Si podemos trabajar de viernes a domingo, podemos hacerlo toda la semana cumpliendo los protocolos. La prueba piloto ha sido superada hace meses, y constituye un acto hipócrita no permitirnos abrir al público todos los días, como reclamamos”, expresaron.

“Agolpar a la gente sólo tres días a la semana, resulta contraproducente desde el punto de vista epidemiológico, ya que las fiestas privadas continúan luego del horario de cierre, aunque desde el gobierno esto no se admita”, manifestaron.

“Nos solidarizamos con todo el staff del bar Tatané, y también con nuestros queridos clientes y repudiamos todo tipo de estigmatización ante un caso positivo en un local perteneciente a nuestra Federación. A nuestro modo de ver, accionaron de manera correcta, cumpliendo los protocolos acordados en las mesas de trabajo del Consejo. Justamente para estas situaciones fueron pensadas las medidas de contingencia”, explicaron.

“Pedimos a la sociedad que nos siga acompañando, como lo viene haciendo desde el viernes 5 de marzo, cuando el sector se declaró en rebeldía, nuestro reclamo es legítimo”, manifestaron.

“Vamos a seguir firmes, y nos enorgullece tener el acompañamiento de todo un país, que comprende nuestra situación y sabe de las libertades que nos fueron arrancadas, con la pandemia como excusa. Esto no se trata de una confrontación política, sino de un reclamo legítimo por nuestros derechos esenciales. Formosa forma parte de la Argentina, y queremos vivir de la misma manera que lo hace el resto del país: trabajando de manera segura, con protocolos”, advirtieron.

“Queremos aclarar y ratificar que en los catorce días que llevamos adelante nuestra protesta, no hemos recibido ningún tipo de invitación al diálogo por parte del consejo, como se ha afirmado. seguimos esperando el llamado. cuando nos pidieron que depongamos la actitud ante una protesta, nosotros lo hicimos, y no tuvimos respuestas. es hora de que nos dejen trabajar”, indicaron.

Para finalizar, convocaron a toda la comunidad formoseña “a una gran marcha general” para el día domingo a las 19 horas en el vallado de Casa de Gobierno “para seguir reclamando por nuestro derecho y en contra del falso DISPO”.

