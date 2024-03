La Coalición Cívica pide privatizar más empresas

En medio de los tironeos por el megaDNU de Javier Milei tras el rechazo en el Senado, los diputados de la Coalición Cívica, partido de Elisa Carrió, presentaron un proyecto de Ley para privatizar 25 empresas del Estado de distintos sectores, entre los que se incluye Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, y Radio y Televisión Argentina.

La iniciativa del Presidente en la ley ómnibus proponía privatizar 41 empresas estatales. Luego, tras el debate en comisión ese número se acortó y ahora los borradores actuales que circulan de la nueva ley reduce ese número pero la Coalición Cívica reclama ampliarlo.

Es porque la idea del partido de Carrió deja afuera a varias de ellas de la privatización total pero amplía el número al plantear un esquema público privado para otras como Banco Nación, Nucleoeléctrica y Arsat, entre otras.

La CC-ARI busca crear una Sociedad Administradora de Empresas del Estado para agrupar a las empresas que no se privatizan, con el objeto de mejorar la eficiencia, integridad, administración, transparencia y reglas de buen gobierno, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE.

“La Argentina no necesita un Estado enorme, sino un Estado inteligente, que no genere desequilibrios macroeconómicos que perjudiquen a los ciudadanos. Lo importante no es que las empresas sean públicas o privadas, sino que lo central es brindar servicios de calidad para todos los argentinos al menor costo posible”, agregan.

“Desde hace muchos años, prácticamente todas las empresas vienen cerrando sus cuentas en rojo y necesitan subsidios que surgen de impuestos que pagamos todos“.