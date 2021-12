La Comuna planifica colocar unos 60 contenedores dentro de Circuito Cinco para evitar microbasurales

Compartir

Julio Vargas, director de Gestión Ambiental de la Comuna, en diálogo con el Grupo de Medios TVO comentó que están planificando cómo realizarán la recolección de residuos en los barrios de la ciudad antes de la celebración de las fiestas de Navidad y Año Nuevo y adelantó que antes de que termine el año tienen planificado colocar entre 50 y 60 contenedores en Circuito Cinco con el fin de evitar la formación de microbasurales.

“Empezamos con la planificación de lo que resta del año ya que en estos días festivos lo que es la recolección domiciliaria se profundiza porque la gente empieza a limpiar su domicilio, el comerciante empieza a trabajar mucho más, eso hace que el volumen de basura crezca dentro de la ciudad, estamos en pleno trabajo de planificación para reforzar todos los turnos y llegar a cada domicilio con la recolección domiciliaria y levantamiento de residuos no convencionales. Informamos a los vecinos que el 25 y el 1 no va a haber recolección, solamente va a haber un turno de emergencia que pasará por las avenidas principales y los puntos estratégicos donde siempre tenemos gran cantidad de basura”, expresó.

“Hace muy pocos días estuvimos largando horarios de la recolección que pasa en los barrios ya que siempre una vez finalizado el año vamos informando, no hubo cambio de horarios en ningún barrio, simplemente se informó los horarios en los que estamos pasando a hacer la recolección domiciliaria en todo lo que es Circuito Cinico y el ejido urbano municipal, estamos haciendo hincapié para tratar de trabajar en forma conjunta y concientizar para que dejemos de arrojar la basura en cualquier lugar. Tenemos planificado antes de que termine el año colocar entre 50 y 60 contenedores dentro de todo el Circuito Cinco para ver si con eso podemos ayudar a poder lograr que no se generen estos microbasurales y dejar de tener esos focos infecciosos dentro del barrio y la ciudad ya que eso genera un gran problema ambiental para todos”, manifestó Vargas.

Asimismo habló sobre las quejas de vecinos de algunos sectores respecto a que el camión recolector no pasa todos los días. “Problemas siempre tenemos porque tenemos camiones, personal, hay veces que el camión sufre algún desperfecto mecánico, eso hace que tarde la recolección, que demore un poco más, al tener una buena sincronización y en en el peor momento de pandemia se trabajó y se redobló el esfuerzo, eso hace que por ahí el vecino note de manera automática que no hay servicio, nosotros gracias a una buena gestión del intendente Jorge Jofré y gracias a un buen cuidado sanitario no tuvimos un brote de contagio dentro de servicios públicos y toda la Municipalidad, eso hizo que trabajemos en la perfección entonces cuando tenemos este tipo de problemas que se rompe algún camión o tenemos un problema dentro de los barrios por ahí un día de lluvia hace que se demore un poco más porque no se ingresa para no romper el camino, para cuidar al vecino de que no tenga pozos en su cuadra, eso hace que por ahí se note mucho cuando tenemos este tipo de problemas y el recolector tarde más en llegar a los domicilios”, expresó.

“Nosotros tenemos 159 barrios y 11 asentamientos, contamos con 44 camiones volcadores y un camión cubre dos o tres barrios a la vez, por ahí eso hace que se demore mucho más, que cueste y el vecino note la ausencia del recolector, nosotros llevamos al vaciadero 320 toneladas de basura diaria, tanto residuos domiciliarios como no convencionales, al ser buena la sincronización eso hace que el vecino note que la basura sigue”, acotó.

“Estamos viendo para el año que viene arrancar con un proyecto de concientización que nos pidió el intendente para tener una ciudad limpia, ordenada y saludable que propuso desde el día uno y arrancar con un plan de concientización en las escuelas que es enseñar a los niños cómo debemos trabajar en separar la basura en origen, respetar el horario y también enseñarles cuál es el problema y la gravedad del foco infeccioso que genera tirando residuos en las esquinas por eso pedimos y más en esta época difícil, la colaboración al vecino para trabajar de forma conjunta. Cuando tengamos una cantidad de basura les pido que llamen al 0800-9999-147 y de esa forma trabajar para entre todos tener una ciudad limpia”, finalizó.

