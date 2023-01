La decisión de Mauro Icardi que podría alejar a Wanda Nara de sus hijas

Mauro Icardi y Wanda Nara siguen distanciados luego de varias idas y vueltas. Ahora trascendió que el jugador de fútbol del Galatasaray estaría evaluando pedirle a la mediática la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella. “Sería una decisión que está meditando con sus abogados de Italia, donde la pareja ha construido su fortuna”, aseguró el periodista Diego Esteves en A la tarde (América).

También en el ciclo conducido por Karina Mazzocco señalaron que Icardi cambió su postura a tal punto que tomó una decisión en el plano económico. Cuando la hermana de Zaira Nara estaba en Punta del Este de vacaciones con sus hijos se sorprendió al darse cuenta de que su ex le había cortado la tarjeta de crédito. “Le cortaron el chorro”, informaron en el programa.

Luego, Esteves manifestó: “Icardi irá mínimamente por una tenencia compartida en partes iguales”. Su compañera Débora D’Amato habló de que existe la posibilidad de que Wanda regrese a la Argentina ya que Valentino se probó para jugar en el Club Atlético River Plate. Además la panelista afirmó que Mauro siempre estuvo presente con sus hijas y con los hijos varones que Wanda tuvo con Maxi López, Valentino, Benedicto y Constantino.

Mientras tanto se desconoce que pasará entre Nara e Icardi que pasan sus días a miles de kilómetros de distancia y con un divorcio a la espera de ser firmado. Recientemente, sus diferencias quedaron a un lado y coincidieron en sus mensajes para saludar a su hija mayor, Francesca. La niña celebró sus 8 años y los padres hicieron una tregua y la saludaron en sus respectivas redes sociales, aunque evitaron cualquier tipo de contacto.

Wanda subió una foto reciente, ya con su nueva tonalidad de cabello, y acompañó la imagen con un texto para describir las bondades de Francesca. “Que nada ni nadie te cambie ese corazón tan hermoso y con tanto amor, del más puro. Llegaste a esta familia a enseñarnos el amor incondicional por la naturaleza, los animales y el de todos los que te rodean”, escribió la empresaria, que se manifestó: “Feliz y orgullosa de ser tu mamá, Te amo infinito”, cerró.

Del otro lado del mundo, Mauro saludó a su hija mayor con un álbum de fotos y una emotiva carta de cumpleaños: “Ya pasaron 8 años de tu llegada a este mundo y no tengo palabras para describir cuánto te amo, ese amor incondicional, ese amor que me brindaste desde bebita en dónde la única palabra en tu vocabulario y en tu mundo era Papá”, escribió, remontándose a los primeros meses de la niña.

“Hoy ya te convertiste en una señorita pero hay cosas que nunca van a cambiar, y tu Papito, Papurri o una de las mil maneras en las cuáles me llamas va a estar siempre para vos. Estoy orgulloso de vos mi amor. Te deseo lo más lindo en tu día y que la vida te siga llenando de lindos momentos”, continuó el futbolista y cerró con otro guiño de complicidad: “Te Amo Mini Yo”.

Tal como se pudo ver en las historias de Instagram de la empresaria, la ambientación del festejo de Francesca estuvo inspirado en Stitch, el popular personaje de Disney. Además de una increíble decoración estilo Hawai, tal como la película, no faltaron los globos en distintos tonos de rosa y blanco, los colores preferidos de la pequeña. La mesa dulce también estuvo inspirada en el personaje de la película.

