La Defensoría del Pueblo brinda asesoramiento sobre programas destinados a jóvenes sin trabajo

Compartir

Linkedin Print

Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa brindan asesoramiento e información sobre los programas “Te sumo” y Primer Empleo 2021, destinados a jóvenes sin empleo.

En ese sentido explicaron que el programa “Te Sumo” tiene como objetivo fomentar que los jóvenes egresados del secundario, que tengan entre 18 a 24 años, puedan tener sus primeros trabajos. Entre un 70 y 90% del salario inicial por 12 meses es pagado por el Estado, existiendo un 90% de reducción de las cargas patronales si se incorpora un varón y el 95% si se contrata a una mujer o personas no binarias.

La llegada del coronavirus impactó no solamente en el sector sanitario, sino que también lo hizo y gravemente en el sector económico nacional y Formosa no fue la excepción, produciéndose pérdidas de fuentes de trabajo.

Asimismo, en estos últimos tiempos gracias a las vacunas, se han producido una serie de aperturas en diferentes sectores y con ellas son variadas las consultas especialmente de jóvenes que necesitan su primer trabajo, capacitarse o volver a trabajar; es por ello que, el Gobierno Nacional lanzó el “PROGRAMA JÓVENES Y MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PROGRAMA JÓVENES Y MIPYMES) “Te Sumo”, mediante el dictado de la Resolución N° 66/2021 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo, publicada en el Boletín Oficial en el día de la fecha (28/07/2021).

El Programa tiende a fomentar la inserción laboral durante la primera etapa de 50.000 jóvenes, de 18 a 24 años con estudios secundarios completos y en situación de desempleo. Para ello, el Ministerio de Desarrollo Productivo convocó a las empresas interesadas en participar del Programa a presentar sus solicitudes de acceso al beneficio previsto para el cual el Estado invertirá $ 2.000.000.000; pudiendo ampliarse o disminuirse por decisión del Comité Ejecutivo del FONDEP.

La implementación del programa se realizará por medio de las Agencias Territoriales dependientes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, los Municipios que posean Oficinas de Empleo Integradas a la Red de Oficinas de Empleo, organizadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y los dispositivos territoriales del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Las empresas que podrán participar son aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentren inscriptas en el Registro de empresas MiPyME, con su correspondiente certificado MiPyME vigente según los términos previstos en la Resolución N° 220/19 de la ex Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores y sus modificatorias, o la que la reemplace en un futuro.

En ese marco, las pymes que contraten jóvenes deberán anotarse en un registro oficial. Una vez realizado, la aprobación o rechazo de las solicitudes estará a cargo del Comité Ejecutivo del FONDEP y luego podrá hacer la contratación y una vez reportada, se activará el mecanismo de asistencia económica del Estado a esas firmas, beneficiándose con una reducción en aportes patronales y además recibirán un apoyo económico del Estado para el pago del salario durante los primeros 12 meses, a partir del alta laboral.

Las bases y condiciones estarán vigentes hasta agotar el cupo presupuestario o hasta el día 30 de abril de 2023, lo que ocurra primero. Por cada nueva contratación verificada en el marco del programa se abonará un ANR mensual a las empresas beneficiaria y por el plazo máximo de hasta 12 cuotas cuyo valor máximo será $ 13.000 para mujeres, personas travestis, transexuales o transgénero; y $ 10.000 para hombres; todo condicionado a la no disminución de la nómina de trabajadores.

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que el programa va a dar un incentivo económico, siendo mayor en el caso de las mujeres jóvenes, pues de acuerdo con el Indec, actualmente el grupo más afectado por el desempleo son las mujeres de 14 a 29 años con una tasa de 24,9% en el primer trimestre de 2021, más del doble de la tasa general de 10,2%, además de representar un aumento de 1% respecto del mismo periodo de 2020.

En tanto, en el caso de los varones jóvenes, la tasa de desocupados es de 17% en comparación con el 18,5% de igual periodo del año anterior. Por ello, es fundamental que desde el Estado Nacional se impulsen estas políticas de inclusión que fomentan el empleo joven generando nuevas herramientas, acompañen el crecimiento de las empresas nacionales y se ponga en marcha el motor productivo de la Argentina.

A todos los interesados, se le sugirió contactarse a los números telefónicos 0370 – 4436379 – 4436320 – 0800 444 1770 o a los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar, pues existen modelos de Nota de Solicitud de adhesión A la Agencia Territorial /Oficina de Empleo Programa Jóvenes y MiPYME, que serán proporcionadas o cada joven recibirá el asesoramiento gratuito correspondiente.

Compartir

Linkedin Print