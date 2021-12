La delegación de estudiantes del oeste provincial visitó el Polo Científico

Compartir

El pasado lunes, un grupo de estudiantes de El Solitario, Río Muerto, Guadalcazar, Lamadrid, La Libertad, Alto Alegre, Posta Cambio Zalazar, Loma Senés y Monte Lindo, que cursan el último año del colegio secundario, llegaron a la ciudad capital en el marco de un programa del Gobierno de la Provincia.

Dicho programa posibilita que los jóvenes del interior que estén cursando el último año de la secundaria, puedan visitar, conocer y valorar diferentes lugares claves de la Ciudad Capital, como asimismo tener encuentros y charlas que incentiven y enriquezcan su visión al momento de elegir entre las distintas ofertas académicas y al mismo tiempo, disfrutar de distintas actividades.

En ese marco, este martes por la mañana, visitaron el Polo Científico y Tecnológico y el Hospital de Alta Complejidad, donde profesionales formados les brindaron charlas de asesoramiento acerca de las tareas que allí se llevan adelante.

Al respecto, conversó con Melanio Acosta, presidente de la Comisión de Fomento de Posta Cambio Zalazar, quien valoró la posibilidad que brinda el Gobierno de la Provincia a los estudiantes de los últimos años del secundario para conocer la oferta académica de estudios superiores que existe en Formosa.

“Dos años antes de la pandemia, vinimos por primera vez, en esa ocasión un chico dijo que quería ser oficial de policía y cuando le dieron un pantallazo acá en el Polo Científico cambió totalmente y hoy está en su segundo año estudiando acá”, recordó.

Por su parte, Oscar Mendieta, presidente de la Comisión de Fomento de Guadalcazar, dijo que este es un “proyecto muy importante” que tiene que ver con “la educación, cultura y conocer en principio parte de nuestra provincia, las instituciones”.

“En este caso el Polo Científico es un establecimiento muy importante, donde se desarrollan diferentes tecnologías y donde el chico podrá tomar conocimiento de las carreras en las que podrá seguir estudiando y obviamente para la formación general del alumno”, consideró.

A su turno, la presidenta del Concejo Deliberante de Pirané, Yessica Palacios, expresó que “estamos todos muy contentos” por esta visita.

“Los chicos ya habían tenido esta experiencia el año antepasado, el COVID hizo que no podamos seguir, pero hoy están recorriendo, conociendo las ofertas académicas, el Polo Científico, distintas áreas, para nosotros es muy importante porque también es la forma de hacerle conocer a los jóvenes todo lo que nuestra provincia tiene para ofrecerle”, indicó.

Y agregó: “Le decíamos recién que ellos tienen que valorar y aprovechar este viaje porque le da la posibilidad que conozcan todo lo que el gobernador tiene planificado para nosotros los formoseños, esta es la prueba fehaciente del Modelo Formoseño cuando el gobernador dice que los jóvenes se puedan formar en nuestra provincia”.

En otro orden, Lino Princich, director de Vinculación y Promoción Científica y Tecnológica de la provincia, quien recibió a la comitiva de jóvenes que visitó el Polo Científico y Tecnológico este martes; y manifestó que, durante su presentación, expuso lo desarrollos del organismo y su función, además de los proyectos que tiene aprobados para ser trabajados el año que viene.

“Me parece muy importante poder transmitir ese mensaje para que ellos puedan entender que son los destinatarios de todas las políticas públicas del gobierno de la provincia de Formosa en todos los sectores”, opinó.

En ese sentido, señaló que el 2021 fue “un año muy productivo que nos obligó a trabajar distinto, con muchas videoconferencias”, pero a pesar de ello, “se aprendió a trabajar con esas plataformas, nos tuvimos que adaptar a las dinámicas del trabajo en casa, con la virtualidad en el momento de Fase 1”.

“Hoy estamos recibiendo los dictámenes y las resoluciones de aquellos proyectos federales de innovación del Consejo Federal que vencieron en junio, logramos la aprobación de tres de ellos, muy importantes: uno lo presentó el Instituto Politécnico, se trata de producir válvulas blender que es demandado por el sistema hospitalario”, detalló.

Y añadió: “El otro presentó el Centro de Investigaciones y Transferencias que forma parte del Gobierno de la provincia, el CONICET y la UNaF, donde mejoran las capacidades de diagnósticos de las actividades que realizan en ese centro; y otro presentó el Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias, en donde aumentan las capacidades de análisis de los distintos alimentos para la producción animal de las distintas materias primas de la provincia”.

Ante este panorama Princich resaltó que “cuando uno piensa en las circunstancias en que se tuvo que realizar, es más que significativo pensar en que estuvimos a la altura; y pudimos presentarlos y que en el 2022 se van a hacer realidad”.

Instituto Politécnico

También tomó contacto con el director del Instituto Politécnico de Formosa, Oscar Fernández, quien recordó que la entidad nació “promovida por el gobernador y con un fuerte apoyo del ex ministro Zorrilla, fueron los mentores de esto”.

En cuanto a la oferta académica que presenta el instituto, precisó que, en estos últimos dos años, la que más impacto tuvo en la población es la Mecatrónica; y remarcó que un equipo de estudiantes trabaja en el desarrollo de un respirador, por ejemplo.

“Quiere decir que se diseñó una curricula para moldear la formación de gente joven y readaptarla a distintas situaciones”, aclaró.

También existe la carrera de desarrollo de software, multiplataforma, “que es una oferta que permite abordar con nuevas tecnologías”.

Asimismo, Fernández contó que para los estudiantes del interior que decidan formarse en el Instituto Politécnico, existe una beca que es brindada por el sólo hecho de vivir en otras localidades de la provincia que no sean la ciudad capital.

“Le cubre todas las necesidades básicas, al mediodía comen y se mueven a cargo del instituto y luego se le da una beca que es el 50% de un salario mínimo vital y móvil, con eso se paga la cena y la pensión”, expuso.

Por último, el responsable de la institución aseguró que “el único requisito es que vayan al día, es decir, que sean alumnos regulares”.

“Para acceder tienen que ser del interior nada más, salvo que alguien diga que no lo necesita, pero no le miramos el historial socioeconómico de cada chico, lo que sí hacemos, porque hay excepciones y chicos de la ciudad de Formosa que quieren estudiar y que no tienen manera, en ese caso si tienen un tratamiento especial y realmente cumplen los chicos”, finalizó.

