La divertida anécdota de Pachu Peña sobre una nota en los 90: “Conté que me gustaba comer arroz con manteca y me dijeron que no era el perfil de la revista”

El humorista recordó entre risas cuando en una entrevista lo hicieron aparentar algo que no era: tuvo que cambiar todas sus respuestas para adecuarse a la línea editorial de la publicación.

Pachu Peña trabaja desde hace más de tres décadas en el medio y durante los 90, la época de oro de VideoMatch, era una de las figuras del ciclo. Todos los famosos querían sumarse a los sketches y los actores recorrían el mundo haciendo notas. Sin embargo, muchos de ellos no perdieron su sencillez y cosa de barrio a pesar de la fama.

Así fue el caso de Pachu, actual participante de La Academia y panelista de Polémica en el Bar, que en alguna ocasión, según contó de manera divertida, tuvo que aparentar ser alguien que no era para estar en la tapa de una revista de actualidad.

En charla con Es por ahí, el ciclo de América, recordó entre risas: “Era una nota para una revista en la época de VideoMatch y me preguntaron una comida y a mí me gustan las cosas sencillas, y dije arroz con manteca, queso parmesano y huevos fritos arriba. Me dijeron que nada tenía que ver con la revista, bueno, ponele salmón con alcaparras y carpaccio con espumante rosado”.

Pero eso no fue lo único que tuvo que modificar para la nota. “Después les dije que vinieran para mi casa a hacerla y me dijeron ‘tu casa no da’. ¡No pegaba una! Entonces la hicimos en una casa prestada, que no me acuerdo de quién era. Del conde de Versalles”, bromeó quien además tuvo que posar en bata para las fotos, atuendo que no solía usar en su vida: “Nunca me había puesto una”.

Tras su paso por Corte y confección Pachu debutó como bailarín en el segmento de ShowMatch, La Academia. Su primera performance, de la mano con la bailarina Flor Díaz, fue con el tema “Barbie Girl”. Su desempeño en la pista no convenció al jurado y Guillermina, que estaba reemplazando a Ángel de Brito, le sumó puntos porque dijo que creció viéndolo en pantalla y le guardaba cariño, ocasionando la reacción de Jimena Barón que cuestionó la labor de su colega como jurado

Hace unas semanas en diálogo con Teleshow el actor contó por qué se postuló como voluntario para las pruebas de la vacuna Pfizer contra el coronavirus. “Al principio me habían inyectado dos dosis pero no se sabía si era placebo. Se supo recién el 4 de marzo, me habían dado placebo y me tenían que dar la vacuna. Cuando me llaman estaba viendo el canal de noticias y veía la cola de jubilados, había saltado todo lo del vacunatorio VIP y quise ver si se la podía entregar a alguien mayor, a mi suegra, a Mirtha Legrand, y me dijeron que no. Tengo como un contrato de confidencialidad, sigo en estudio. Ya recibí las dos dosis. Todas las semanas mando un parte de cómo me siento”.

“Siempre estoy pregonando todo lo que sea donación de sangre, plaquetas, médula ósea… Estoy detrás de eso siempre, entonces me inscribí”, había contado en agosto del año pasado, cuando recién comenzaban los testeos. “Es un laboratorio de primera línea. Calculo que puede haber algún riesgo, quizá me da fiebre un par de días o me duele el cuerpo pero no me da miedo, para nada. Me gusta sentirme útil, más en estos tiempos. Con mi familia ni lo hablé, estas cosas yo no las consulto. Fue una sorpresa para ellos también, se enteraron por los medios”, había dicho el humorista que además está anotado como donante voluntario en la lista del INCUCAI.

