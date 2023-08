La ECLO-131 conmemora el 30° aniversario de su creación 

La Entidad Control Lechero Oficial-ECLO 131, creada a través de un convenio entre la Asociación Criadores de Holando Argentino (ACHA) y la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), celebra 30 años de vida institucional.

En ese marco, el director de la ECLO-131 Dr. Julio Gómez destacó: “Es un día especial para todos nosotros. La UNaF, desde un primer momento, en la gestión de Roberto Acosta, el rector normalizador, decidió que teníamos que buscar los mecanismos para integrarnos a la comunidad productiva. En ese momento yo era director de Ciencia y Técnica y la familia de Raúl Maglietti, Lácteos San Úrsula, iniciaba un proceso de mejora muy grande, requería de la atención más cercana de profesionales y técnicos, coincidiendo con que la Asociación Criadores Argentinos tenía que ubicar una entidad en la región del subtropical porque se venían los acuerdos con Paraguay”.

Además “un montón de componentes más hacían que los productores de Paraguay requieran de la asistencia técnica de Argentina. Como ya estaba instalada la entidad, se pone en marcha y Paraguay recurre a la Argentina para iniciar este proceso de cooperación técnica, donde nos llevó 5 años de trabajo para posicionar una lechería tanto local como del lado del vecino país, para que tengan su entidad de control lechero y estén representadas en la Asociación de Productores Lecheros de Paraguay, que hoy nos envió un saludo muy especial”.

Subrayó los avances materializados en estos 30 años: “Hemos avanzado en indicadores productivos, de calidad y financieros de la empresa. Este mes es muy bueno para nosotros porque la empresa que atendemos está dándole un valor a su leche en categoría Premium, como la Pampa Húmeda, con las vicisitudes del clima que tenemos los formoseños”.

“Tenemos 70 investigaciones publicadas, más de 2 millones de vacas atendidas, 4 millones de análisis realizados de leche con distintos componentes como proteínas, grasas, lactosa, etc. Todo esto en un trabajo conjunto en nuestro laboratorio con el laboratorio central que está en Santa Fe, en Esperanza, de la Asociación Litoral de Control Lechero ya que formamos parte de una red”, explicó.

“Esto no hubiese sido posible sin la fuerte apuesta que hizo el rector de la UNaF Prof. Esp. Augusto Parmelter a nosotros. No teníamos edificio y no solamente nos dio eso sino también con un banco de prueba, tenemos la posibilidad de contar con el 4º banco de prueba de dispositivo de leche en la UNaF. Y está reconocido y habilitado para operar en todo el Mercosur, al igual que gente capacitada al más alto nivel”, concluyó.