El gremio Docentes Autonvocados llevará adelante una medida de fuerza por 48 horas

A través de un comunicado de prensa, el gremio Docentes Autoconvocados, informó acerca de la medida de fuerza que se llevará adelante los días 31 de agosto y 1 de septiembre la que incluirá un paro y una movilización a Casa de Gobierno.

El secretario de prensa del gremio, indicó ante la devaluación post PASO que «nos quitó poder adquisitivo entre un 22 y 25 por ciento aproximadamente, la suba despiadada de precios día a día, y un salario pobre que se esfuma y aumentan nuestras deudas; los trabajadores de la educación deberemos hacer saber a nuestra patronal representada en el Gobierno provincial que no se aguanta más».

Y añadió «todo parece atentar contra los trabajadores que tienen salarios por debajo de la línea de pobreza, aprietes y amenazas de directivos que dicen defender el modelo, colegas que deciden reclamar, falta de respuesta en tiempo y forma a los reclamos administrativos/financieros, protección a directivos con manejos dudosos de fondos públicos, falta de sanción a funcionarios que demoran pago de salarios retrasando meses con la pérdida que eso significa, ahora amenazas de posible quita de derechos por futuro gobierno, algunos de los cuales ya son violentados por las actuales autoridades. Estas y otras cuestiones que son planteadas permanentemente al Ministerio de Educación y al gobierno de Gildo Insfrán sin respuesta ni gesto político que acuse recibo siquiera son las que llevaron a la decisión mayoritaria de los docentes expresada en los mandatos a votar Paro de 48 horas estableciéndose los días 31 del corriente mes y 1 de septiembre para su concreción».

El 31 nos concentraremos en Plaza San Martín el 31/08 a las nueve horas, para luego marchar hacia Casa de gobierno.

«El Gobierno provincial debería responder a las demandas que tenemos como trabajadores de la educación» dijo Patitucci; la mejor forma de militar es escuchar, acercarse a la gente dijo el último sábado el Gobernador; pero él no nos escucha, no se modificó el piso salarial -hoy de 165 mil pesos- ante una Canasta Básica del INDEC de 240 mil pesos para el mes de julio. Resulta inexplicable el silencio Insfrán como también de compañeros de otros Gremios. Esperamos dijo el dirigente docente, que puedan sumarse a la medida convocando también y acompañando la marcha, finalizó.

