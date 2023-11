La emoción del Florencia de la V al detallar un pedido que le hizo su hija

Después de que Catherine Fulop expresara la alegría que experimenta ante el próximo enlace matrimonial de su hija Oriana Sabatini con el futbolista Paulo Dybala, Flor de la V, conductora de Intrusos (América), no pudo contener su emoción al compartir detalles de una conversación íntima que sostuvo con su hija Isabella.

Flor, quien también es madre de Paul, inició su relato con la voz temblorosa y visiblemente emocionada luego de que Fulop recordara el momento en que Oriana, siendo muy chica, usaba el velo de su casamiento y jugaba a ser una novia. Con los ojos a punto de explotar en llanto terminaron la conversación, tras lo cual expresó sentirse muy sensible, hecho que reafirmó el resto del panel.

“Estoy en un momento… no sabés… porque los hijos crecen y vas compartiendo otras cosas. Ayer vino conmigo mi hija a la cama, cuando yo estaba escribiendo mi columna para Página 12 y tuvimos una charla hermosa, muy profunda. Y esta cosa de los años, también, ¿no? vos decís cómo van creciendo, cómo se van convirtiendo en estas personas independientes. Y me dijo ‘mamá, quiero bordar’”, explicó Flor, casada con Pablo Goycochea.

Ante ello, continuó: “Es que ahora hay una marca que hacen kits de bordado, y me dijo que quiere hacerlo ‘porque quiero compartir tiempo con vos, quiero charlar’. Me vino a buscar para eso y la verdad es que lo cuento con muchísima emoción porque en esta vorágine que vivimos de la televisión, del trabajo, poder encontrar estos momentos para conectar con tus hijos”.

Es que el haber realizado ese pedido Isabella no es casual: “Bordar es algo que nos encanta, es algo que hacía mi familia, es algo que hizo mi madre, y es algo que se ve que lo hicimos durante mucho tiempo y que a nosotras nos conectaba con algo hermoso, y que me lo haya vuelto a pedir es algo que me produce muchísima emoción”, expresó, a la vez que pidió perdón por mostrar sus sentimientos, pero lo justificó aclarando que conoce a Fulop hace muchos años, es su amiga y este momento que ella está viviendo la sensibilizó.

“Perdón que me sensibilicé, pero me está pasando eso. Es un hermoso momento. Aparte es difícil maternar, es muy difícil. Porque no existe una escuela de padres y uno está pensando todo el tiempo si haces las cosas bien, si haces las cosas mal”, finalizó.

En diálogo con Teleshow, Flor recordaría que heredó la pasión por la costura de su madre, Sabina Báez: “Vengo de familia de costureras. Comencé a coser a los siete años con la máquina de mi mamá”, tras lo cual también intentó pasar ese legado al resto de su familia, cuando en tiempos del uso obligatorio del tapabocas, confeccionó los de toda su familia.

“Hice tapabocas para mi marido y los chicos lo vieron y quisieron hacer cada uno el suyo. Sin miedo”, expresaría en ese momento Flor, que apenas un año antes, ya le había enseñado a coser a máquina a su hija Isabella.

Cabe recordar que la conductora brindó una entrevista a Infobae en la cual contó que su madre murió luego de practicarse un aborto clandestino cuando Flor era una beba. “Mi mamá se llamaba Sabina, todavía me cuesta hablar de ella. Vino sola desde Misiones, era muy chica, creo que tenía 15 años. Tenía todas las expectativas que podía tener una chica del interior que llegaba a la ciudad. Acá conoció a mi padre, enseguida se juntaron, tuvieron a mi hermano y después a mí. Yo era bebé cuando mi mamá volvió a quedar embarazada y, por lo que sé, ahí empezaron las presiones del entorno: ‘¿Pero cómo van a llenarse de hijos siendo tan jóvenes?’. En ese entonces mi mamá era costurera, tenía 25 años, dos chicos, no teníamos casa y la situación económica era muy precaria”, contó la actriz, que se ha mostrado públicamente a favor del aborto legal, seguro y gratuito.