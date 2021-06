La formoseña Mimí Sosa vuelve a la Superliga de Brasil

Compartir

Tras consagrarse campeona de la Liga Argentina Femenina con San Lorenzo de Almagro, Emilce Sosa se convirtió en el primer refuerzo extranjero de Brasilia, donde ya jugó en la temporada 2018/19.

Se alejó una temporada de las canchas para dedicarse a proyectos personales. Pero no lo sintió. Al menos no se notó. Volvió al vóleibol argentino después de 9 años y fue parte de la histórica primera Liga que alcanzó San Lorenzo bajo las órdenes de Mario Gallego. Y ahora vuelve a dar el salto a una liga de primerísimo nivel.

Mimi vestirá una vez más la camiseta de Brasilia, será su segunda etapa en el club y la 6ª temporada en la Superliga tras sus pasos por Rio do Sul (2014/16), Pinheiros (2016/17) y São Cristovão/São Caetano (2017/18).

Mientras tanto, Mimi Sosa se entrena bajo las órdenes de Hernán Ferraro con la Selección Argentina que se prepara para los Juegos Olímpicos, objetivo que la formoseña tiene entre ceja y ceja.

Además, entre los pases de las últimas horas, Priscila Bosio será parte del Feel Volley Alcobendas de España y las armadoras de Boca, Sabrina Germanier y Greta Martinelli, continuarán sus carreras en Francia y Portugal, respectivamente.

Mercado de pases femenino

-Yamila Nizetich: Italia (Delta Trespar Trentino)

-Bianca Cugno: Francia (Beziers)

-Bianca Farriol: Francia (Beziers)

-Julieta Lazcano: Francia (Paris Saint-Cloud)

-Victoria Mayer: Francia (Paris Saint-Cloud)

-Elina Rodríguez: Francia (Paris Saint-Cloud)

-Sabrina Germanier: Francia (Les Louves)

-Emilce Sosa: Brasil (Brasilia Volei)

-Camila Hiruela: Suiza (Volley Lugano)

-Erika Mercado: Grecia (Aris Thessaloniki)

-Priscila Bosio: España (Feel Volley Alcobendas)

Luna Silberstein: España (Madrid Chamberí)

-Sofía Bulgarella: España (Madrid Chamberí)

-Rosa Reinoso: España (CD Heildelberg)

-Yael Castiglione: España (Arenal Emevé)

-Valentina Galiano: España (Barcelona)

-Julieta Cervini: España (Barcelona)

-Agustina Luengas: Portugal

-Greta Martinelli: Portugal

