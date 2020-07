La Fórmula 1 actualizó su calendario: tres nuevas carreras y sin visitas a América

Compartir

Los grandes premios de Fórmula 1 de EEUU, Brasil, México y Canadá no se disputarán este año, pero tres nuevas carreras, en Alemania, Portugal e Italia, fueron inscritas en el calendario de octubre, anunciaron los organizadores del Mundial este viernes.

Así pues, el continente americano no escuchará en vivo el rugido de los monoplazas en esta convulsa temporada, sacudida por la pandemia de coronavirus.

Los tres nuevos grandes premios inscritos en el calendario de la Fórmula 1 son los de Alemania, en el circuito de Nürburgring, del 9 al 11 de octubre, de Portugal, en el de Portimao, del 23 al 25 de octubre, y Emilia-Romaña en el de Imola, del 31 de octubre al 1 de noviembre.

El objetivo sigue siendo organizar entre 15 y 18 pruebas a pesar de los cambios provocados por el coronavirus, precisó la misma fuente.

Hasta el momento se han disputado tres carreras, todas ellas en julio, dos en Austria y una en Hungría, y están previstas otras dos en el circuito de Silverstone (Gran Bretaña), una en Barcelona (España), una en Spa (Bélgica), dos en Italia (Monza y Mugello) y una en Rusia (Sochi).

Por el momento, las carreras en Portugal y Rusia son las únicas que planean tener espectadores en vivo.

“Habrá espectadores”, aseguró este viernes Rita Marques, secretaria de Estado de Turismo de Portugal. Los organizadores del Gran Premio de Rusia habían indicado la presencia de público el 10 de julio.

Son 13 el número de carreras confirmadas por el momento esta temporada, todas ellas en Europa.

“Estamos felices de recibir a Portimão como nuevo circuito en el calendario de la Fórmula 1 y de ver el regreso de Imola y de Nürburgring, que ya albergaron grandes premios en el pasado”, se puede leer en el comunicado.

“Luego de largas conversaciones y en estrecha colaboración con nuestros patrocinadores, podemos asimismo confirmar que debido a la naturaleza muy cambiante de la situación respecto a la pandemia de COVID-19, las restricciones a nivel local y la importancia de preservar la salud de las comunidades y de nuestros colegas, no será posible correr en Brasil, EEUU, México y Canadá esta temporada”, prosigue la misma fuente.

Esta decisión tuvo que resultar especialmente difícil para el promotor de la Fórmula 1, el grupo estadounidense Liberty Media, cuyo objetivo reconocido es aumentar la visibilidad y la popularidad de la categoría en América del Norte. Pero la virulencia de la pandemia, especialmente en EEUU, hace casi imposible todo desplazamiento al continente este año.

En EEUU y México la noticia fue aceptada con resignación, mientras que en Brasil, el alcalde de San Pablo, Bruno Covas expresó además cierto disgusto.

“La cancelación es prudente pero dolorosa”, reconoció Bobby Epstein, dueño y director ejecutivo del Circuito de las Américas en Austin (Texas), sede del Gran Premio de EEUU.

“Es muy triste la confirmación de la cancelación del Gran Premio de México en 2020”, expresó a su vez el piloto azteca “Checo” Pérez, de la escudería BWT Racing Point, en declaraciones publicadas en su portal de internet.

Más molesto, el alcalde de San Pablo, Bruno Covas, dijo que respetan la decisión pero sostuvo que “tanto las autoridades sanitarias del estado como las del municipio desarrollaron un protocolo para eventos automovilísticos y no hay ninguna prohibición de realizarlos, siempre que sea sin público”.

El circuito portugués de Portimão se estrenará en la máxima categoría del automovilismo. El último GP en Portugal se disputó en 1996 en el circuito de Estoril.

En los casos de Nürburgring e Imola, se trata de un reencuentro. El circuito alemán, que ya no es el mítico “infierno verde” célebre en los años 1970 bajo el nombre de Nordschleife, albergó a la F1 en varias ocasiones, la última en 2013.

El circuito italiano no vive una prueba de Fórmula 1 desde 2006, y sigue siendo célebre por haber sido escenario del accidente mortal de Ayrton Senna en 1994.

A pesar de la acumulación de carreras en Europa, su cuna histórica, la máxima categoría del automovilismo mundial no renunció este año a desplazarse a Asia, con la posibilidad aún latente de que se disputen sendas carreras en China y en Vietnam.

La temporada terminará, en condiciones normales, en Oriente Medio, en Barhein o Abu Dhabi, aunque ninguna de esas dos pruebas han sido confirmadas oficialmente.

La temporada debió haber comenzado a mediados de marzo en Melbourne, en Australia, pero el GP fue cancelado justo antes de la primera sesión de ensayos libres al ser detectado un caso de coronavirus en el paddock.