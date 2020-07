La fuerte ‘chicana’ de Mariana Brey a Pampita, durante su feroz cruce en vivo: “Yo soy periodista desde siempre, ella empezó como modelo”

Compartir

La panelista se diferenció de la conductora al referirse a su trabajo, en un fuerte intercambio de palabras en Hay que ver.

Un nuevo capítulo se suma a la mala onda que mantienen Mariana Brey y Pampita. El escándalo volvió a ponerse a la orden del día cuando Mariana opinó que la relación de Pampita y Pico Mónaco está “lastimada” desde que salieran a la luz videos del extenista gritándole a una empleada de la modelo, luego de que faltara una joya en la casa.

Muy enojada, Carolina interrumpió el móvil que la panelista estaba dando en Hay que ver y le dijo de todo. Entre otras cosas, la tildó de “descarada y difamadora”. Ya habían tenido un cruce en el verano, cuando Mariana informó que la conductora habría discutido en la calle a los gritos con Roberto García Moritán.

En este contexto, la comunicadora redobló la apuesta al diferenciarse de Pampita cuando se refirió a su trabajo. Su aclaración se dio luego de que Barbie Simons, amiga de la conductora, la cuestionara por ‘chicanearla’ por no haber estudiado periodismo. Mientras tanto, Carolina estaba al teléfono escuchando todo lo que pasaba en el piso.

“Es que ella me manda a hacer otra tarea, a trabajar de otra cosa”, dijo Mariana. Y Denise Dumas le subió el pulgar: “Hace muchos años que Mariana labura de esto, de dar información sobre el mundo del espectáculo. Entonces vos, Caro, que sos una firgura… Y bueno, hablan de vos. Esto te pasó toda la vida. A veces, bien. Otras, mal”.

Mariana la frenó en seco y redobló la apuesta, reivindicando su trabajo: “Tengo tantos años en la televisión como ella en el modelaje. Arrancamos juntas. Ella hizo una carrera como modelo y terminó trabajando como periodista. Yo empecé como periodista y sigo trabajando como periodista”.

Enojada, Pampita se sacó. “¡Pero qué me importa, hacé de tu vida y de tu carrera lo que quieras! Pero no mientras sobre mí”, cerró, harta.