Los equipos correntinos y sus panoramas de cara a la próxima Liga

Tras la cancelación de la Liga Nacional en su edición 19/20, los equipos correntinos deberán enfocarse en la siguiente campaña, que por como esta el panorama no será para nada sencilla. San Martín es el equipo que tiene más jugadores con contrato para mantener una base para la siguiente campaña, mientras que Regatas tiene asegurada la continuidad del técnico Lucas Victoriano y un par de jugadores más. En tanto que en Comunicaciones, la historia es diferente, ya solo dos jugadores U-23 tienen contrato para seguir, por lo que la dirigencia mercedeña deberá negociar incluso la continuidad del entrenador Ariel Rearte.

San Martín, sin lugar a dudas, el conjunto correntino es uno de los que más apostó al largo plazo en esta temporada. El “santo” ya se aseguró la continuidad de su entrenador Diego Vadell. Del plantel que logró un gran torneo, tienen contrato Jonatan Machuca, Iván Basualdo, Emiliano Basabe, Matías Solanas y Gastón García. Además el elenco “rojinegro” buscará seguir contando con el escolta estadounidense Jon Fuller, uno de los destacados en la última temporada.

En este sentido de poder mantener la base para la siguiente campaña, el entrenador de San Martín, Diego Vadell comentó, “que jugadores estén más de una temporada juntos también refuerza el conocimiento entre ellos y se pueden hacer cosas mejores”. En cuanto al balance de la última temporada, Vadell sostuvo, “la imagen que queda del equipo es un buen inicio de un nuevo proyecto en San Martín donde el juego que hicimos y el desarrollo de la LNB nos devuelven todas cosas positivas. Siempre es difícil que sea todo nuevo y me parece que superamos ese escollo. Quedó demostrado que San Martín se regeneró con algo nuevo y terminó con una buena temporada, en un buen inicio de una nueva historia”.

Regatas Corrientes también es uno de los que aseguró el lugar a su entrenador (Lucas Victoriano) para la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol. En cuanto al plantel, el alero Martín Fernández (había firmado por tres temporadas), los bases Leandro Vildoza (dos temporadas), y Marco Giordano son los jugadores con contrato. En tanto que el histórico escolta “fantasma”, Paolo Quinteros, se mostró con intenciones de poder seguir vinculado con la institución del Parque Mitre por décima temporada seguida. “Es muy difícil imaginarme no siguiendo en el club. Llevo muchos años acá y lo ideal sería retirarme en Regatas, pero no todo depende de mí. También de los dirigentes, del entrenador, qué quiere de mí, si yo estoy de acuerdo con eso. Si no se dan las cosas, de todos modos, yo lo podría entender. Siempre voy a ser un agradecido del tiempo que pasé acá. Pero son todos supuestos”, afirmó el colonense.

En tanto que el actual entrenador de Regatas Corrientes, Lucas Victoriano, puso en duda ante esta situación de tanta incertidumbre sobre los proyectos futuros y a pesar de tener vínculo vigente, señaló que “son contratos, no es una obligación. Puede pasar que Regatas diga que no, que tiene pensado otra cosa, o que diga ‘podemos seguir juntos’, que tenga una idea de equipo, y diga ‘vamos a jugar con Liga de Desarrollo’ ¡No lo sé! Ya vamos a tener tiempo de hablar de esto, cuando hablemos con el club y ya vamos a hablar de Paolo Quinteros”. Además el tucumano agregó, “me gustaría como persona que Paolo se retire jugando, se merece estar en la cancha, pero es algo personal, con el club no hablamos nada”.

Comunicaciones de Mercedes no tiene contrato con el entrenador Ariel Rearte, aunque es un hecho que seguirá siendo el coach del “aurinegro” en la próxima temporada. Mientras que ninguno de los jugadores mayores que integraron el equipo en la 2019/2020 tienen contrato para la siguiente, pero si con los U-23 Defelippo y Luciano Guerra, de gran tarea en la competencia. El DT de Comu, Ariel Rearte analizó cómo podría ser la conformación de los equipos para la próxima temporada, “Va a ser bravo el armado, para algunos jugadores habrá muchos mercados y habrá que tener la mira fina para jugadores de la Liga Argentina. Hay que estar preparados para armar un equipo con las características que uno quiere pero tal vez con menos nombres propios”.

Pensando en la siguiente campaña, el pivote Matías Bortolín no ocultó su deseo de seguir en el “aurinegro” para la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquet, salvo que reciba algo importante del extranjero. “Si me quedo en Argentina –porque siempre está la chance de irse afuera- me gustaría seguir en Comunicaciones, pero si no vuelve la actividad antes de fin de año, estaría pensando jugar en otro lado pero eso es papel de mi representante”, además cordobés agregó, “hablé con Ariel Rearte y me comunicó que le gustaría que siguiera ahí”.