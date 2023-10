El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, agradeció este domingo a los «más de 25 millones de argentinos que fueron a votar, votaran por quien votaran», en los comicios en los que resultó el postulante más elegido, con casi el 37% de los votos. «La grieta se murió y empieza una nueva etapa», afirmó.

Desde el búnker de UxP en Chacarita, Massa sostuvo que «a 40 años del nacimiento de nuestra nueva era democrática, los argentinos manifiestan y abrazan este sistema como un sistema para elegir a quienes gobiernan».

«Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional, sobre la base de llamar a los mejores sin que importe su fuerza política», afirmó en otro tramo del festejo de Unión por la Patria, que lo tuvo como único orador en el escenario.

Massa destacó que «la grieta se murió y empieza una nueva etapa», y reiteró su intención de «poner punto final a la destrucción del otro».

“Sé que muchos de los que nos votaron – señaló – son los que más están sufriendo, no les voy a fallar. Mi compromiso es construir una patria en la nuestros hijos puedan elegir ir a la escuela con una compu en la mochila y no con un arma».

“No importa cómo piensen ni su religión ni su condición social. Cuenten conmigo, cuento con cada uno de ustedes. Estoy convencido de que este no es un país de mierda, como dicen algunos. Este es un gran país y lo vamos a poner en el lugar que se merece», dijo.

En otro tramo, Massa destacó su firme convicción de convertirse en «el presidente del trabajo y de la seguridad por sobre todas las cosas». «Ese es mi mayor compromiso», agregó.

Después de afirmar que quería hablarle «a los que eligieron a Myriam (Bregman) a Juan (Schiaretti) y a esos miles de radicales que comparten valores con nosotros», Massa destacó su intención de «abrazar a cada argentino y a cada argentina, no importa cómo piensen».

«La Argentina que viene es la Argentina del abrazo, del campo y de la industria», indicó.

Sobre el final, el candidato de UxP advirtió que aún no está nada definido y llamó a redoblar los esfuerzos de cara al balotaje: “Quiero decirles gracias a todos ustedes, a los que están en la calle y en sus provincias, viéndonos en la tele, pero también decirles: todavía quedan 30 días. El 19 de noviembre tenemos que definir si construimos un país que incluya a todos o un país del sálvese quien pueda”

Minutos después, Massa salió a hablar a la militancia que lo aguardaba frente al búnker de Unión por la Patria, oportunidad en la que les reiteró su agradecimiento porque, según dijo, «fueron el combustible que cuando empezaba cada día sentía en el abrazo, en la caricia y en el aliento de cada uno de ustedes»

«Y vengo a pedirles – agregó – que desde mañana tengamos el doble de humildad frente a los que nos atacan y a los que nos agreden. Frente a los que nos insultan, ponemos la otra mejilla. Frente al odio, amor por la Argentina».

Finalmente, después de recordar que «las Malvinas fueron, son y serán argentinas», anunció su intención de «trabajar para que en 2024 nuestro Papa Francisco visite la Argentina».

Los últimos números

Con el 90,12 por ciento de las mesas escrutadas, Massa se imponía este domingo con el 36,29 por ciento de los votos en las elecciones nacionales, seguido por el de La Libertad Avanza, Javier Milei, que retrocede al 30,19%.

En tercer lugar queda la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, con el 23,82, seguida por Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, con el 7,01 y Myriam Bregman (Frente de Izquierda Unidad) con el 2,66 por ciento de los votos.