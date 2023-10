Darín salió a desmentir una broma: «No crean nada de lo que me están adjudicando»

No es la primera vez que sucede. Tal como ocurrió el 13 de agosto, día de las PASO, un usuario de X (ex twitter) identificado con la cuenta @luucadb_, publicó este domingo una falsa anécdota con Ricardo Darín durante la jornada de sufragio, que dejaba muy mal parado al actor. Y, al igual que ocurrió en la oportunidad anterior, el protagonista de Argentina, 1985, El secreto de sus ojos y Nueve Reinas, entre otros tantos films, salió a desmentirlo.

“Bueno, lo crucé. Le extendí la mano y recibí tal cortito en el estómago que todavía estoy recuperando el aire. Me escoltó gendarmería y me volví caminando entre lágrimas. Una historia triste si no fuese porque encontré esto en el bolsillo al llegar a casa. De película”, escribió el internauta. Y adjuntó la foto de una nota arrugada que decía: “Se viene el estallido, pendejo. Prepará las cachas. LTA”. La firma de la misma tenía dos iniciales: RD, en referencia a Darín.

Apenas el tuit comenzó a viralizarse, el actor decidió hacer una publicación para desmentir el hecho. “No crean nada de lo que me están adjudicando…¡es una cruel mentira! Se lo digo a los que se preocupan si es verdad o no… Aclarado. Punto”, escribió en su cuenta oficial, @BombitaDarin.

Cabe recordar que durante las PASO, el mismo tuvo la fortuna de coincidir en la escuela y mesa electoral con el actor, a quien le tomó una foto. Y, en un tono jocoso, narró una supuesta conversación que habría mantenido con él. “Insólitamente, hice la fila en la misma mesa que Darín. Me acerqué a saludarlo, le di la mano y le dije: ‘Ricardo, a lo Bukele eh’”, expresó, haciendo alusión a las declaraciones del candidato Santiago Cúneo, quien manifestó su deseo de emular al presidente de El Salvador en su gestión. El relato del usuario no terminó ahí, ya que añadió: “Me agarró del hombro y me susurró al oído: ‘Quedate tranquilo, nene. Es nuestra’. Un recuerdo para toda la vida”, escribió junto a la imagen. Y, para darle mayor veracidad a sus dichos, le respondió a los escépticos: “Está bien muchachos, no me crean. La charla me la llevo yo”.

La anécdota no tardó en viralizarse. Y, ante la magnitud de la repercusión, otro usuario decidió consultarle directamente a Darín sobre la veracidad de la historia. Pero el actor le respondió de manera contundente y sin rodeos: “¡No, para nada… no se atreve a decirlo en mi cara!”.

De más está decir que en ese instante las respuestas al actor comenzaron a llegar, y se podían leer expresiones como: “Sos lo más grande que existe Ricardo”, o “Destruílo en mil pedazos a este papanatas”, o “Bomba, ese pendejo no puede salirse con la suya. Los niños de ahora son así, puro teclado. Gracias por ponerle los puntos”.

En ese momento, el autor del posteo decidió pasar su cuenta a modo privado para evitar agresiones. En esta oportunidad, en cambio, compartió algunas de las repercusiones de su publicación y escribió: “Hay gente que genuinamente cree que Darín escribió un papel en su casa diciéndome ‘se viene el estallido, pendejo’, ‘prepará las chachas’ y ‘LTA’, procediendo luego a llevar la nota hasta la escuela para dejármela en el bolsillo. Cruzar la barrera de los 40 años es durísimo”.