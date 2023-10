La emoción de Juan José Campanella al ver el voto de los adultos mayores

Utilizando el mote de “viejos meados” para definir a los adultos mayores que en un spot de apoyo a Patricia Bullrich se le adjudicó a Javier Milei, Juan José Campanella recurrió a sus redes sociales para demostrar su emoción al ver tanta gente que por su edad podría decidir no ir a votar y que, sin embargo, este domingo se abocó a las urnas para elegir al nuevo presidente de los argentinos.

“Estoy en llanto. Es emocionante. Las escuelas estallan de ‘viejos meados’. Qué país nos diste, Barba, qué país. Ser Argentino es vivir con el corazón en la boca y la emoción en la piel. ¡Y todavía quedan cuatro horas!”, escribió el director de El secreto de sus ojos, que siempre le demostró su apoyo a Juntos por el cambio, en su cuenta de X (ex twitter).

Cabe recordar que, en el mes de septiembre, Campanella había mantenido un cruce en redes sociales con Lilia Lemoine, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, a raíz de un comentario de la libertaria sobre en INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), a raíz de lo cual terminó tratando de “desquiciado” a líder de esa agrupación política y de “terraplanista” a la cosplayer.

Todo comenzó cuando Campanella compartió un video que comparaba las promesas de dolarización de Milei y señaló ciertos cambios en el discurso del libertario. “En todas sus promesas se echó para atrás. Espero que por lo menos nos dejen vender los riñones y al pibe del medio, que no está al nivel de sus hermanos. Mientras tanto, sus seguidores demuestran ser tan violentos como él. Son peores que los K”, escribió con ironía el director.

Ante el mensaje, Lemoine le contestó: “Juanjo, vamos a cerrar el INCAA y ya te habrás enterado que no hay uno solo fondo apoyando a Javier, sino tres, ¿verdad?”. “¡Hola, Lilia! ¡Sí, me enteré! ¡También al Conicet! A mí personalmente no me afecta, pero lo siento por el cine y la ciencia. Lo que hubiera sido mejor es eficientizarlos, pero entiendo las limitaciones de un desquiciado y una terraplanista”, respondió el cineasta.

Además, el director le consultó a la candidata: “¿Y qué piensan hacer con las mafias sindicales, el narcotráfico, la educación, la trata de personas, el hambre y la angustia? ¿Nos darán un voucher para irnos a otro país? ¡Gracias por la interacción! Ah, voy a repostear el tuit, me parece más actual que nunca”.

“Corolario: sé que quieren seguir con la cultura del escarnio, la cancelación y la intimidación, que tanto usó el kirchnerismo durante veinte años. El tema es que si no les tuvimos miedo a ellos, que eran poderosos y con sustancia, mucho menos a ustedes, que son vacíos y payasescos. Fijate, por ahí pueden cambiar de estrategia”, agregó Campanella.

En medio del intenso ida y vuelta, Campanella denunció que estaba circulando una falsa publicación bajo su nombre que decía: “Si cerramos el INCAA podríamos recortar el gasto público favoreciendo los sueldos de salud, seguridad y educación. Hagamos un esfuerzo entre todos”. La captura del supuesto tuit conservaba una evidente pista sobre su artificio, su fecha de publicación: decía 19 de septiembre del 2023 cuando fue subida varios días antes.

Por tal motivo, denunció en sus redes: “La virgoneta armó un tuit falso con tal torpeza que pifiaron la fecha. ¡Chicos, a tomar la sopa! No malgasten en mí las pocas luces que tienen. Cuando hay escasez de recursos hay que utilizarlos bien. Aprendan de Milei, ya avisó que contra la mafia sindical no se va a meter. Es consciente de sus limitaciones, me parece bien, el miedo no es sonso”.