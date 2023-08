La importancia del abordaje de la ESI en las escuelas

Profesores que se desempeñan en la Dirección de Planeamiento Educativo del Ministerio de Cultura y Educación hablaron sobre la Educación Sexual Integral (ESI), cómo se lleva a cabo en los diferentes establecimientos de enseñanza y la capacitación que desde el organismo están realizando.

Se trata de Lara Iza y Ariel Bogado, quienes, realizaron un análisis general de lo abordado y los proyectos a futuro.

Iza comenzó explicando que “cuando nos referimos a ESI, estamos hablando de integralidad, porque debe ser transversal a todas las materias curriculares y niveles del sistema de aprendizaje” y aclaró esto porque “muchos creen que solo puede ser abordada en la materia de biología”.

Además, agregó que “en el año 2006 fue sancionada como la Ley 26.150 y la provincia la tomó a partir del 2014 con la Resolución 5249”.

Y marcó que “es importante tratarla en las escuelas porque ayuda a los alumnos a conocerse desde su crecimiento y a poder hablar de su sexualidad” y puntualizó que cuando “se habla de sexual no se refiere solo al sexo, sino a lo que uno va experimentando a medida que va creciendo”.

Por ello, informó que la ESI trabaja con cinco ejes que son: cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer los derechos.

A su turno, el profesor Bogado señaló que el material utilizado es “el enviado por el Ministerio de Educación de Nación, que provee el contenido siempre acorde a la edad del alumno”.

Y agregó a lo expuesto por su colega que “toda ley nace en base a la necesidad de una sociedad” y que la ESI no se encuentra exenta a esto.

“Busca la prevención y que los chicos más vulnerables, que son los de Nivel Inicial y Primer Ciclo de Primaria, para que puedan pedir ayuda en el caso de un abuso o maltrato hacia ellos o algún familiar directo”, apuntó.

“La idea es que pueda contarle al docente, el cual debe seguir un protocolo para luego dar aviso al organismo pertinente”, añadió.

También se refirió a aquellos padres que no están de acuerdo con la ley, que no se encuentran cómodos con que sus hijos tengan este espacio en la escuela y los invitó a que “se acerquen al establecimiento a hablar con la directora o los docentes y se les va a informar qué temas se abordarán”.

Por último, puso en resalto que ellos son capacitados por personal de Nación y en este punto la profesora Iza comentó a esta Agencia que “desde la Dirección de Planeamiento estamos haciendo un trabajo de capacitación a referentes”.

Explicó que la meta es que “cada institución educativa tenga un referente que pueda, a su vez, capacitar a los docentes porque al ser tantos para el equipo técnico es imposible llegar a todos, entonces lo que se busca es que ellos sean nuestro respaldo en este rol”.

Por último, resaltó que “este es uno de los motivos importantes por el cual debe ser capacitado para tener las herramientas necesarias, las respuestas correctas y saber con exactitud qué pasos a seguir en el caso que un alumno presente alguna situación de vulnerabilidad”, cerró.

