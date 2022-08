La inflación de julio fue del 12,6% y una familia formoseña necesitó 122 mil pesos para no ser pobre

Compartir

Los datos del relevamiento de precios del ISEPCI arrojaron una inflación récord durante el mes de julio en la provincia. Para no ser indigente se necesitaron más de 54 mil pesos. «Fue mucho más de lo que nosotros pensábamos», aseguró Marcela Molina, referente de la institución al Grupo de Medios TVO.

«En comparación con el mes anterior tenemos básicamente un 12,60% de aumento en los diferentes productos de la Canasta Básica de Alimentos y en la Canasta Básica Total. 12,60%», agregó Molina.

El Instituto de Investigación Social, Económica y Política realizó nuevamente un relevamiento de precios en la provincia para medir el impacto inflacionario y los resultados arrojaron el índice más alto del año durante el mes de julio.

En ese sentido, desde la institución indicaron que «obviamente se vio el impacto de todo este movimiento económico y político que hubo en nuestro país y se han reflejado en los precios de los productos necesarios».

«La Canasta Básica de Alimentos para una familia formoseña de 4 integrantes, ya está en los $54.813 pesos, así que esa es nuestra línea de indigencia como formoseños. Es un número importantísimo cada vez más alto», precisó Molina.

Los productos que mayor incremento registraron fueron los de almacén y verdulería. Entre ellos se destacan la harina, el arroz, la papa y la cebolla con incrementos marcados entre el 15% y 30%.

Con esta escalada inflacionaria, la Canasta Básica Total, que marca la línea de la pobreza, superó los 122 mil pesos. «En comparación con el mes anterior que era de $109.040, en el mes de julio tenemos un costo de $122.781», indicó Molina.

«Son datos muy fuertes porque hablamos de alimentación de las familias, del tipo de alimentación, de cómo nos alimentamos y si llegamos a alimentarnos también. Este 12,6% superó lo que nosotros veníamos viendo en las góndolas y demás», refirió la referente.

Con estos datos, cada vez más personas estarían por debajo de las líneas de pobreza e indigencia, aunque se tratan de relevamientos realizados por organismos no gubernamentales. Los incrementos fueron consecuencia directa de los cambios económicos durante el mes anterior.

«Tener 55 mil pesos en el bolsillo no es tan fácil y solamente cubre la alimentación mínima básica, porque nosotros el relevamiento de precios lo hacemos en los productos más económicos que encontramos en el comercio», finalizó Molina.

