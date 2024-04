La inflación en marzo de Ciudad Autónoma de Bs. As. fue del 13,2%

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires aumentó 13,2% en marzo, lo que representa una desaceleración respecto al 14,1% de febrero. A nivel interanual, alcanzó el 285,3%, según informó la Dirección General de Estadísticas y Censos.

En lo que va de este año, el Indice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) acumula una suba del 57,3%. Durante marzo, las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud, Información y comunicación y Educación, explicaron el 70% del alza del Nivel General. En detalle, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 17,9% como resultado del impacto de los ajustes en los valores de los gastos comunes y del arrastre que dejó la actualización de las tarifas residenciales del servicio de electricidad a mediados del mes anterior.

El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 11%, con una incidencia de 2,31 puntos porcentuales en el Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsores fueron el aumento de la leche, productos lácteos y huevos (18,2%), carnes y derivados (9,4%), verduras, tubérculos y legumbres (22,4%) y pan y cereales (8,8%). Por su parte, Salud avanzó 16,9% debido a los incrementos en las cuotas de la medicina prepaga.

A su vez, Información y comunicación aumentó 24,5% por las subas en las tarifas de los servicios de comunicación agrupados y de telefonía móvil. En medio del inicio del ciclo lectivo, Educación promedió un alza de 36,8% tras los ajustes en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal.

En términos interanuales, las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte y Restaurantes y hoteles, fueron las principales responsables del incremento de los precios minoristas, explicando el 58,8% de la variación interanual del Nivel General.

En tanto, el mes pasado los Bienes registraron una suba de 9,7%, por debajo de los Servicios que aumentaron 16,3%. Así, en el primer trimestre del año los primeros acumularon una suba de 54,4% y 59,7%, respectivamente. En términos interanuales, alcanzaron el 320,5% en el caso de los Bienes y 260,6% en el caso de los Servicios.