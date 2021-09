Inseguridad: robaron estudio jurídico ubicado en pleno centro

Compartir

La inseguridad no da tregua en la ciudad y con el correr de los días más hechos delictivos se van dando a conocer. En esta ocasión un estudio jurídico ubicado en un complejo comercial y residencial en pleno centro de la ciudad, entre Av. 25 de Mayo y Mitre, a pocos metros de la Plaza San Martín sufrió un robo donde los malvivientes, para ingresar al lugar, debieron trepar una pared de más de tres metros de altura para luego entrar por una ventana.

En ese sentido, Walter Galarza, uno de los abogados que trabaja en el lugar y que resultó damnificado, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a lo ocurrido.

“Este es uno más de los robos que todos los días escuchamos tanto en Argentina como en Formosa, acá se están acentuando los hechos de inseguridad y ahora nos tocó a nosotros. Al parecer los delincuentes ingresaron por una ventana, subieron y empezaron a ver cuál de las oficinas era más accesible para poder ingresar y esta vez lamentablemente nos tocó”, relató.

El letrado se mostró sorprendido por la agilidad de los malvivientes, incluso en una zona que está muy custodiada por la Policía. “Para subir la pared y llegar hacia la ventana hay poco más de tres metros, es algo complicado, hicieron toda una maniobra para ingresar. De nuestro estudio se llevaron dos computadoras, dieron vuelta el estudio buscando otras cosas al parecer, pero al ver que no encontraron se llevaron otras cosas, agarraron lo que estaba a mano, eran dos notebooks de un valor importante, se llevaron un equipo de mate y también accesorios que no son relevantes en comparación con las computadoras. Hasta ahora no encontramos faltante de expedientes ni de copias que habitualmente tenemos como parte de nuestro trabajo”.

Galarza aseguró además que “este robo no fue al azar, siempre digo que un robo no es al azar, los delincuentes salen a la calle pensando en eso, no saben qué van a robar ni dónde hacerlo, pero salen seguros de cometer un robo, estamos revisando las cámaras del lugar para ver si podemos tener más pistas”.

En esa línea agradeció el accionar policial, “los efectivos se han portado muy bien, quiero agradecer a todos los policías que se hicieron presentes rápido en el lugar, al parecer los delincuentes quisieron ingresar en otras oficinas pero no pudieron”.

“Nos llama la atención que esto haya sido en el centro donde tenemos la presencia policial 24 horas, estamos frente al banco, es un lugar muy concurrido y por eso llama la atención lo ocurrido”, finalizó.

