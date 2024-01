La Intendenta de Pirané habló de los trabajos que realizan pese a la situación económica

La intendenta de Pirané, Yéssica Palacios, habla de los desafíos que enfrenta su gestión, como los incrementos en el precio del combustible y la lucha contra el dengue y el COVID-19. Destaca el trabajo conjunto con el gobierno provincial y el desarrollo de actividades recreativas para los habitantes de la comunidad. Agradece el apoyo del gobernador.

En este marco, mencionó, en principio, “la incertidumbre a nivel nacional” como consecuencia de las medidas implementadas por el actual Gobierno, haciendo hincapié en los aumentos excesivos en el precio del combustible y por ende, del resto de los productos necesarios y básicos para todos las familias.

No obstante, agregó que “estamos trabajando con muchas ganas, más allá de los límites que tenemos por el contexto nacional”, enfatizando el acompañamiento permanente del Gobierno de la provincia, “que nos da fuerza para salir y atravesar estos momentos”.

De esa manera, informó que se están realizando la limpieza de los canales de la localidad, “con la ayuda de Unidad provincial” considerando esto “como el eje principal de los trabajos que se están realizando en el territorio”.

Asimismo, detalló que el equipo de Obras y Servicios Públicos, está trabajando en la colocación de tubos para facilitar el canal de desagüe principal del barrio San Francisco y un trabajo integral de cuneteo, limpieza de desagües pluviales y desmalezamiento en diferentes barrios piranenses.

Añadió que “en estas situaciones, con el tema de los desagües, se necesitan máquinas específicas, que nosotros no la tenemos y necesitábamos hacer, por las cuestiones meteorológicas, entonces, automáticamente la unidad provincial nos empieza a acompañar, esto demuestra la importancia de un trabajo en equipo, de la coordinación del Gobierno provincial con el municipal”.

Respecto al contexto económico por el que atraviesa la Argentina, afirmó que el aumento desmedido de los precios en todos los ámbitos. Y agregó que “no se puede proyectar” teniendo en cuenta la situación actual, sin embargo, afirmó que “nos queda trabajar día a día” porque “ante la situación que está viviendo la Argentina, Pirané no está exento”.

En esa línea, Palacios manifestó que “todo impacta de forma negativa en la economía, la producción, por eso, consideramos que el trabajo que estamos generando es de suma importancia para la comunidad y a ellos, tenemos que hacerles saber lo que está pasando en todo el país, que ya lo habíamos advertido”.“Hay cosas que podríamos hacerlas más rápido y lo vamos haciendo de acuerdo a los recursos que vamos teniendo, que siempre son provinciales, no, obviamente, porque a nivel nacional el impacto es terrible”, comentó.

Dengue

En otro orden, informó sobre la campaña de lucha contra el dengue que llevan adelante en la localidad, indicando que se creó un comando interinstitucional, con referentes de cada institución, y desde ahí se coordinaron las tareas correspondientes, como fumigación, descacharrizado y concientización.

“Trabajamos de forma articulada con el hospital, la Policía, el Concejo Deliberante, el SPAP, cada martes nos reunimos para marcar las tareas que se llevarán adelante en el transcurso de la semana”, cerró.