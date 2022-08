La Justicia Federal ratificó todo lo actuado por la gestión del Rector de la UNaF, tras categórico rechazo a los planteos del sector “Reconstruir UNAF”

Compartir

Linkedin Print

La Cámara Federal de Resistencia volvió a reconocer la legitimidad de las elecciones de consejeros y consiliarios celebradas en el mes de octubre de 2.021, quienes participaron de la Asamblea Universitaria que consagró como Rector y Vicerrector para el periodo 2022-2027 al binomio integrado por Augusto Parmetler y Emilio Grippaldi.

En el marco de la causa 3821/2021 “VILLALBA, ILDA CAYETANA Y OTRO c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA s/RECURSO DIRECTO LEY DE EDUCACION SUPERIOR LEY 24.521”, fueron rechazados en términos fulminantes todos y cada uno de los planteos efectuados por Vicente Sánchez, Ilda Cayetana Villalba, Walter Edgardo Segovia, Matías de Jesús López y Diego Carlos Ortiz.

El tribunal con asiento en la capital chaqueña declaró la invalidez absoluta de las proclamaciones efectuadas por Miguel Ángel Ferreyra, Domingo del Rosario Bogado y Patricia Noemí López, a quienes sindicó como autores materialmenteresponsables de un gran números de irregularidades administrativas y de usurpaciones de competenciasy de autoridad, entre las que se cuenta las de reprogramar las etapas del cronograma electoralprevistas en la Resolución Rectoral N° 424/21, modificar las fechas de exhibición de padrones electorales y alterar “la totalidad del cronograma fijado originariamente para el 24/08/2021 adelantando el acto eleccionario al 18/08/2021”.

En términos que no dan lugar a segundas interpretaciones, la Cámara Federal de Resistencia, al denotar la ilegítima actuación de Miguel Ángel Ferreyra, Domingo del Rosario Bogado y Patricia Noemí López al frente de la J.E.P., sentenció:; “No puede obviarse –por otra parte- que, con el dictado de diversas resoluciones, la JEP se extralimitó en las funciones que le habían sido otorgadas, al no tener atribuciones para convocar a elecciones, definir el cronograma electoral y menos aún para confeccionar los padrones. Es así que la Resolución N° 747/21 en crisis vino a poner un límite al obrar de la JEP, disponiendo la remoción de sus integrantes y designando nuevos miembros en su reemplazo.”.

En fallo unánime, la Cámara Federal consideró acreditado que Ferreyra, Bogado y López, al haber sido notificados de la citada Resolución N° 747/21el 23 de agosto de 2021 cesaron en sus funciones, convirtiendo en ilegítima e inválida cualquier actuación de los mismos en nombre de la J.E.P. – U.Na.F., calificación que alcanza a la furtiva elección realizada el 24/08/2021 en la sede del Consejo Profesional de las Ciencias Económicas y a las presuntas proclamaciones efectuadas el 30/08/21 mediante las falaces Resoluciones 208/21 y 209/21, también libradas desde la clandestinidad.

Al reconocer la validez del proceso electoral convocado mediante la Resolución N°746/21, la destitución de Miguel Ángel Ferreyra, Domingo del Rosario Bogado y Patricia Noemí López al frente de la J.E.P. (autores de las apócrifas Resoluciones 208/21 y 208/21), reemplazados desde el 23/08/21 por Rocío del Carmen García, Juan Agustín Sosa y Miguel Daniel Sosa, se consolidó la conformación de los cuerpos colegiados de la U.Na.F. que asumieron en octubre de 2021 y que en noviembre del mismo año consagraron como Rector y Vicerrector para el periodo 2022-2027 al binomio integrado por Augusto Parmetler y Emilio Grippaldi.

De esta manera, fueron definitivamente aniquiladas las expectativas del sector identificado como “Reconstruir U.Na.F.” de acceder al gobierno de la U.Na.F. mediante un procedimiento tachado de “ilegítimo” por una sucesión de fallos emitidos por la Cámara Federal de Resistencia, varios de los cuales ya han pasado en autoridad de “cosa juzgada”.

Compartir

Linkedin Print