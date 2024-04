La Justicia ordenó restitución de una bioquímica desafectada de su puesto en La Madre y El Niño

En un fallo que se conoció ayer, la Justicia formoseña ordenó al Ministerio de Desarrollo Humano a restablecer a su puesto de trabajo a Patricia López, una bioquímica que el 3 de enero de este año fue desafectada del puesto que ocupaba en el Hospital de La Madre y el Niño. En contacto con el Grupo de Medios TVO, la diputada Agostina Villaggi quien también es la abogada patrocinante de López dijo que “para nosotros obviamente es un logro porque es por lo que venimos peleando y luchando”.

“La Resolución me la notificaron hoy cuando recibí la noticia de que salió el fallo publicado. Para nosotros es un logro porque creemos que los despidos son injustificados y arbitrarios porque no cumple con la normativa provincial, la Ley de Carrera Sanitaria que establece que, si un trabajador está por dos años contratado de forma consecutiva se lo pone en pie de igualdad a un trabajador que está en planta permanente”, comenzó diciendo la letrada.

Seguidamente indicó que “es bueno” porque “restituye en su trabajo a una persona con más de 20 años de servicios en el área de la salud pública, pero todavía nos quedan nueve casos que son los que patrocinamos que no tienen una resolución favorable”.

Al referirse al caso particular de López, la abogada dijo que el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a una medida cautelar, es decir “que no fue controvertido con el Poder Ejecutivo, es una medida cautelar que se resuelve para casos urgentes”.

“El Superior consideró que el caso de Patricia López era urgente y necesitaba resolverse y restituírsele a su puesto de trabajo porque ella es una persona que está atravesando una enfermedad oncológica, y el hecho del despido a ella le sacó la posibilidad de continuar su tratamiento en el Fleming a través de la obra social IASEP”, afirmó.

Respuesta del

Ministerio de

Desarrollo Humano

Tras conocerse la Resolución, desde la Dirección de Legal y Técnica de esa cartera negaron “categóricamente” que la Justicia haya realizado notificación alguna que ordene la restitución de una agente de salud.

El director de Legal y Técnica del Ministerio de Desarrollo Humano, doctor Oscar Lorenzo Gómez, informó que “desde la Justicia Provincial no se recibió ninguna notificación de medida judicial alguna que ordene la restitución de un agente de la carrera sanitaria, como lo aseguran desde ciertos dichos infundados por algunos medios informativos».

En esa misma línea, el funcionario aclaró que mediante Resolución Ministerial Nº 1713 con fecha del 4 de abril del corriente año, se estableció la reincorporación “con carácter excepcional y en forma retroactiva al 1 de abril de 2024, de la bioquímica Patricia Mabel López”.

Y agregó, que actualmente “la profesional, quien se encuentra debidamente notificada de su situación laboral, está prestando servicio en el Hospital de la Madre y el Niño”.

Asimismo expresó, que “en el hipotético caso de que existiera algún pronunciamiento judicial, posterior a la resolución dictada por el Ministerio de Desarrollo Humano, el mismo no tendría sentido, atento a que la agente ya se encuentra prestando servicio, por lo que la cuestión planteada devendría abstracta”.

Ante estas declaraciones, Villaggi cuestionó: “el Ministerio estaba al tanto de que este fallo iba a salir, y ante esa información sacaron una Resolución donde se la convoca nuevamente a prestar servicios. El fallo no es abstracto, el Superior Tribunal de Justicia se expidió y ordenó la restitución”.