Solicitan intensificar las medidas de prevención del dengue luego de los continuos días de lluvia

Instan a los vecinos a recorrer los patios, veredas y los alrededores de las casas para eliminar los recipientes que pueden contener agua y evitar que allí se reproduzcan los mosquitos.

Después de varias jornadas seguidas de copiosas precipitaciones, desde el Ministerio de Desarrollo Humano se reiteró la importancia de mantener la vigilancia domiciliaria y reforzar las medidas de prevención del dengue.

Se recordó que las condiciones climáticas actuales son las más favorables para la reproducción del aedesaegypti, el mosquito que transmite la enfermedad, ya que busca recipientes con agua limpia acumulada para poner sus huevos, que luego crecerán en distintas etapas hasta tener alas y transformarse en nuevos mosquitos adultos.

“En los días lluviosos y de alta humedad, es necesario que colaboremos entre todos los que vivimos en la casa, haciendo un poco cada uno y acentuemos así los cuidados que son indispensables para prevenir el dengue”, advirtió el subsecretario de Medicina Sanitaria de la cartera de salud provincial, doctor Manuel Cáceres.

Respecto a eso, insistió que “como venimos diciendo, lo principal es la eliminación de objetos que pueden juntar agua en su interior y que pueden ser criaderos de mosquitos”.

Y agregó, que “cuando son recipientes que no se pueden desechar, ya sea porque los usamos, como por ejemplo los baldes y similires o cuando se trata de cisternas, piletas de lona, tambores, aljibes que usamos para juntar agua que vamos a utilizar para consumo o para distintas tareas domésticas, debemos tratarlos adecuadamente, tapándolos herméticamente, colocándolos si se puede boca abajo o aplicando en ellos el líquido larvicida”, remarcó.

Acerca de lo anterior, puso de resalto que cuando son recipientes que son de uso constante como los bebederos y comederos de mascotas, floreros, desagües de acondicionadores de aire “deben ser desagotados y no solo eso, sino que sus paredes deben ser refregadas con un trapo o esponja para eliminar los huevos de mosquitos que pueden estar adheridos y no los vemos a simple vista”.

Mientras que en relación al larvicida, Cáceres mencionó que se entrega de manera gratuita por los brigadistas cuando visitan las casas y es muy efectivo para matar las larvas de los mosquitos “y evitar que sigan con su ciclo de crecimiento y lleguen a su etapa adulta, cuando desarrollan alas, vuelan y pican, pudiendo transmitir el dengue”.

De igual manera, como otra de las medidas que se implementar, indicó “la aplicación del repelente para evitar las picaduras, ya que el mosquito transmite la enfermedad cuando pica a una persona que está infectada con los virus del dengue y luego pica a otra personas que está sana”.

Antes de concluir, dijo como mensaje alentador a la población “no bajemos los brazos en esta lucha, Formosa viene sosteniendo hace más de 10 semanas consecutivas el descenso de los casos de dengue, luego de haber pasado por un momento en el que tuvimos muchos casos”.

“Eso se debe al trabajo conjunto que venimos realizando entre las distintas áreas del Estado, en lo que llamamos estrategia de gestión integrada, implementada por el Gobierno de la Provincia, a la que se suman los vecinos que se involucran y participan activamente en la prevención cumpliendo con las medidas día a día. Sigamos trabajando activamente entre todos”, finalizó.