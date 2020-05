La Liga de Desarrollo: Andrés Nocioni interactuó con los jugadores de Olímpico

Compartir

Por iniciativa del entrenador Leonardo Gutiérrez, jugadores del plantel profesional y de Liga de Desarrollo de Olímpico pudieron interactuar con Andrés Nocioni a través de la plataforma Zoom ante el aislamiento preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia del Coronavirus.

El integrante de la Generación Dorada y de equipos como Real Madrid y Chicago Bulls, entre otros, contó su experiencia en el baloncesto de alta competencia y el recorrido que hizo para trascender en el deporte.

Además «El Chapu» contestó todas las preguntas referidas a la vida y los cuidados que debe tener el jugador del básquet, como así también a las inquietudes relacionadas con su paso por la Liga Nacional, competencias de Europa y la NBA. Para destacar las muestras de admiración que recibió de todos los participantes.

«Lo importante es estar preparados y siempre tener un plan para lo que pudiera venir, no solo para el deporte sino para la vida», expresó Nocioni en el final del provechoso encuentro virtual.

Junín: Argentino

continúa trabajando

El Profesor Mauro Ilacqua, encargado de la preparación física del plantel profesional de Argentino, nos explica los trabajos que vienen desarrollando los jugadores en la cuarentena.

El entrenador Mauro Ilacqua detalla la preparación física en estos tiempos de cuarentena: «El plantel de LNB sigue con los trabajos físicos. Respetando la cuarentena y el aislamiento obligatorio, el plantel se entrena con diferentes modalidades (vía zoom, seguimiento a través de comunicación telefónica, Whatsapp con contenido de rutinas cardio, fuerza general, prevención de lesiones y trabajos de resistencia intermitente)”.

Además, en el marco de prevenir lesiones y testeo sobre las capacidades físicas, será fundamental las respectivas evaluaciones físicas para determinar el grado de incidencia que causo el aislamiento, las condiciones desfavorables y particulares, que está asociado a no poder desarrollar ejercitaciones específicas por cuestiones de espacio y en mucho de los casos con la no tenencia de elementos necesarios para el incremento de la fuerza muscular.

El cuerpo técnico y médico se encuentra analizando aspectos referentes a la reanudación de La Liga, más allá de no saber con exactitud cómo finalizará esta temporada.