La Liga seguirá con cambio de formato en el cierre y sin descenso

Compartir

Linkedin Print

El torneo más importante del básquet nacional continuará con otro formato y se eliminará el único descenso.

La Liga Nacional de Básquetbol (LNB) anunciará en los próximos días la finalización de la fase regular y la suspensión del único descenso a la Liga Argentina, que no tendrá competencia en lo que resta de esta temporada, como tampoco lo hará el Torneo Federal.

“Tendremos una reunión en estos días y creo que todos los clubes votarán de manera unánime la suspensión de la fase regular y del descenso de la Liga Nacional”, comentó el presidente de la Asociación de Clubes (AdC), Gerardo Montenegro.

“Vamos a debatir una fecha límite de acuerdo a como se vayan desarrollando los acontecimientos. Tenemos la mentalidad de terminar la temporada 19/20 y después planificar la siguiente temporada. Habiendo jugado más del setenta por ciento no terminarla no tiene sentido”, adelantó sobre el futuro cercano de la competencia.

Además, el directivo santiagueño apuntó: “En la Liga Nacional tenemos que comenzar a trabajar en un nuevo formato de competencia, porque no disponemos del tiempo necesario para finalizarla como estaba planeado. Estamos viendo si se realiza en cuadrangulares”.

“Somos socios de una liga profesional, cuyo prestigio debemos cuidar. Sabemos que es un bien muy importante, y que hay muchas cosas que queremos mejorar. A los veinte clubes nos fortalece decir que vamos a terminar el torneo”, concluyó el directivo.

Por otra parte, esta semana se conoció la finalización de la Liga Argentina y el Torneo Federal, ambas categorías del ascenso del básquet argentino, y el acuerdo para pagar los salarios de manera “flexible” por parte de los clubes.

La Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) y la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) acordaron con la Asociación de Jugadores (AdJ) la flexibilización de los pagos de los salarios de los jugadores de la Liga Argentina y Torneo Federal, segunda y tercera categoría, respectivamente, tras darse por finalizadas y en las cuales la integran Salta Basket (Liga Argentina) y El Tribuno Básquet (Torneo Federal).

“Se acordó que se cumplan los contratos vigentes con posibilidad de flexibilización en los pagos o quitas, siempre establecido mediante acuerdo entre el club y el jugador”, explicó el documento.

Además, la entidad que representa a los basquetbolistas también consiguió la presentación de un “Libre deuda parcial” para el 31 de mayo.

“La AdJ agradece a la Liga y CABB por el esfuerzo que realizan en este momento y queda abierta a cualquier consulta de nuestros asociados a quienes acompañamos en esta cuarentena”, concluyó el comunicado.