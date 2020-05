El hijo de Romina Yan cantó un hit de «Chiquititas» para homenajear a su mamá

Compartir

Linkedin Print

Cris Morena lo había anunciado hace unos sábados en su visita a PH, Podemos Hablar. La creadora de tantos talentos reveló en esa visita al programa de Andy Kunestzoff que su nieto Franco Giordano estaba preparando una linda sorpresa. Tras algunos días se conoció de qué se trataba: un homenaje a su madre, Romina Yan.

El joven grabó un video cantando la icónica canción de Chiquititas, Había una vez. “Un pequeño recuerdo de esta canción maravillosa que canta mi mamá y que me hace muy feliz cada vez que la escucho. Para recordarnos a todos que todo puede cambiar, toda historia se escribe como uno quiere. Son dueños y dueñas de sus historias, nadie es dueño de ustedes”, escribió Franco para acompañar su interpretación.

Por su parte, su abuela Cris Morena se emocionó al escucharlo y lo compartió con sus seguidores con un emotivo mensaje: “Había una vez una mamá bella que te llenó de sus huellas, en canciones, recuerdos, memorias, inspiración y sobre todo te llenó de amor tu vida y la de tantos, amor querido! Gracias por llevarla en tu corazón y en tu voz con esa dulzura maravillosa y honda. TE AMO FRAN”. La publicación recibió decenas de comentarios y fue compartida por los fanáticos y seguidores de la recordada ficción que se emitió por Telefe.

Recordemos que esta canción era interpretada por Agustina Cherri durante la serie que era protagonizada por Romina Yan y Gabriel Corrado en el año 1995.

Franco tiene 20 años, es músico, compositor y actor. Creció en una familia integrada por muchas figuras importantes del espectáculo, como su tatarabuelo, Jaime Yankelevich, uno de los fundadores de la televisión argentina.

“La verdad es que mi vida entera pasa por el arte tanto en la música, la actuación o lo que venga. Pero la astrología podría decir que es algo que me acompaña. Me gusta escucharla. No digo que hay que seguir todo al pie de la letra, pero soy una persona muy espiritual y siento que tener esa parte menos terrenal está bueno. También me gusta leer y escribir. Todo el tiempo estoy escribiendo en papel ideas”, dijo en una oportunidad el hijo mayor de la recordada actriz.

En sus primeros pasos como actor participó en El Potro, la película de Rodrigo. Además, protagonizó con Oscar Luque la serie Photograph, del director Jona Muia, producida por Strike Contenidos. Según dicen los que saben, este joven de sonrisa generosa cuenta con aquello tan especial que se necesita para destacarse arriba de un escenario. Lo llaman ángel.