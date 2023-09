La madre de Magali Galarza habló de la causa y pidió que «también detengan a la mujer»

Leticia -madre de Magali Galarza, la joven de 15 años que fue hallada muerta en la habitación de una vivienda ubicada en el barrio Luján de Villafañe el sábado 12 de agosto- habló con el Grupo de Medios TVO sobre cómo marcha la causa e indicó que solo hay un sujeto preso y pidió que «también detengan a la mujer porque es cómplice».

“Si estoy de pie es por ella que era mi única hija, era todo en mi vida. Pido justicia y quiero que se aclare lo que le pasó a mi nena. Yo todavía espero a mi hija porque pienso que está en la casa de su tía”, comenzó diciendo entre lágrimas.

Al hablar del aspecto judicial señaló que “hay una persona detenida, el hombre. La mujer no todavía. La causa va avanzando favorablemente. Mi abogado me comentó que están con el tema de las declaraciones, son más de 30 personas las que deben declarar”.

Seguidamente señaló que días atrás brindó su testimonio, puesto que fue convocada como “testigo”.

Por otro lado, cuando se le preguntó a Leticia por la participación de la pareja del detenido, respondió que “ella tuvo participación, porque mi hija jamás le iba a abrir la puerta a un tipo, más aún si no lo conoce. Esa noche del viernes mi hija estuvo cenando con mi hermana afuera y la vecina se acercó a preguntar algo, ahí ella la conoció. Nosotros entendemos que él entró a la casa por la puerta principal con la complicidad de la mujer”.

“Lo que queremos como familia es que también detengan a la mujer porque ella es cómplice, hay cosas que no cierran”, manifestó y agregó que la misma declaró tanto en Villafañe como en Formosa y que “en ambos casos fueron distintas sus versiones”.

El hecho

El sábado (12 de agosto) a la madrugada una mujer halló a su sobrina de 15 años muerta en la habitación de su vivienda, con el torso descubierto y sangre entre las piernas.

Personal de la Comisaría Mayor Villafañe acudió al lugar donde comprobó el hecho, e inmediatamente asistió el personal del nosocomio local y constató que la joven estaba sin signos vitales.

Luego se comunicó del hecho al juez de turno, que dispuso la participación del personal de la Policía Científica, que llegó al lugar junto al jefe de la Unidad Regional Dos y su Delegación ubicada en El Colorado.

En la primera inspección ocular en la habitación, los peritos hallaron diferentes tipos de huellas de calzados, pies y evidencias de arrastre, sin constatarse signos de violencia.

Momentos después acudieron al lugar del hecho el Juez de turno, Dr. Javier Guillen y la fiscal, quienes direccionaron las diligencias y ordenaron que el cuerpo sea trasladado a la morgue de la ciudad de Formosa para la necropsia.

Después los efectivos policiales realizaron la investigación del hecho y demoraron a un hombre 49 años y una mujer de 47, ambos vecinos del lugar, que fueron trasladados hasta la sede policial y quedaron a disposición de la justicia.

Durante la mañana del sábado, la Policía realizó allanamientos en dos viviendas cercanas al lugar del hecho, procediéndose al secuestro de elementos vinculados a la investigación en la casa donde residía el hombre, quien presentaba lesiones leves recientes en el brazo y la mano, según quedó comprobado en el examen médico.