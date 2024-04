La Municipalidad ofrece el programa «Más charlas, menos riesgos» a establecimientos educativos

El equipo interdisciplinario de la Secretaría de Acción Social municipal, prepara la oferta del programa informativo y preventivo “Más charlas, menos riesgos”, dirigido a niños, niñas, adolescentes, juventudes, tutores y equipo escolar, a fin de acompañar y aportar al fortalecimiento de valores y a la toma de conciencia acerca de la importancia de la salud física y mental.

Sobre ello, la coordinadora del equipo, Lic. Mayra Retamoso, explicó: “el programa inició en el año 2020 por la demanda de clubes barriales, luego llegaron las de establecimientos del Circuito 5 y, por consiguiente, abarcaron la mayoría de las instituciones de la ciudad, las que actualmente se concretan a medida que se coordine con los directivos de dichos establecimientos. Además, recordó que “en el año 2023 se iniciaron las charlas con una alta demanda de instituciones donde se detectaron varios casos de suicidios, por lo que se hizo hincapié en el conversatorio de “mitos y realidades acerca del suicidio”.

En esa línea, Retamoso detalló que el programa consta de “diversos tópicos participativos con una duración aproximada de 40 minutos, abordando temas adaptados para la comprensión de niños, niñas y adolescentes con contenidos referentes a la mejora de hábitos, relacionado con la alimentación saludable, trastornos de la conducta alimentaria, charlas sobre mitos y realidades del suicidio, emociones y educación sexual integral, entre otros temas”.

Asimismo, explicó que la metodología de acercamiento institucional es ofrecer “las charlas a diferentes establecimientos, públicos o privados, mediante el envío de nota, dejando a su elección la temática que consideren necesaria desarrollar”, aclaró. “Posteriormente se comunican con nosotros y coordinamos para dar las charlas a quienes lo requieran. En esta oportunidad, las notas fueron entregadas a todo el Circuito 3 (es decir los barrios Parque Urbano, Guadalupe, entre otros), siendo contactados por la directora del colegio Carlos Pellegrini, solicitando tres charlas que se brindarán a todos los cursos del colegio, por lo que está programada la visita allí para este miércoles 17 de abril”, adelantó Retamoso.

Finalmente, se destacó que “el equipo interdisciplinario tiene como objetivo la prevención, concientización y visualización de todos los temas tratados, brindando la información para que todos conozcan y sepan, ya que el suicidio es todavía un tema tabú del que la gente no quiere hablar, no quiere nombrarlo, y se necesita tener información para saber qué hacer con un niño, niña o adolescente que se aísla, que no habla, que se siente mal en silencio”, precisó la coordinadora para concluir.