Handball: La Garra perdió con República Checa

La Selección al mando de Eduardo Gallardo batalló en su tercer partido ante un europeo del torneo, pero no le alcanzó para concluir el ciclo olímpico con una victoria. Fue caída ante las checas 33:41 por la tercera fecha del certamen que tuvo a España como sede.

En un encuentro disputado en el Palacio de Deportes de Torrevieja, La Garra alternó buenos pasajes ante República Checa, principalmente en el arranque del partido en donde se mantuvo gol a gol y en el cierre del encuentro, pero no fue suficiente para concretar un partido largo como venía de hacer ante España por la segunda fecha del torneo.

Pese a la derrota, la Selección concluyó un Preolímpico sumamente exigente con muchos puntos altos y siendo muy competitiva, jugando un gran primer tiempo ante Países Bajos -campeón mundial 2019- en lo que terminó siendo derrota 22:34, un gran partido en la caída ante el local 23:26 y esta mañana firmando buenos pasajes pese al tablero final. Los tres partidos de La Garra en el Preolímpico fueron televisados por Directv Sports.

Al igual que ante Países Bajos y España, Elke Karsten fue la máxima goleadora (9) de una Selección que tuvo un muy buen rendimiento en ataque, tanto en el rubro subida rápida de pelota como en el posicional, pero que en contrapartida no estuvo muy fina en defensa y terminó pagando ante la velocidad checa y los lanzamientos externos de Marketa Jerabkova, goleadora del partido con 14 tantos.

Gracias a esos buenos pasajes en ataque, La Garra se mantuvo en partido hasta los quince minutos del primer tiempo en donde República Checa sacó una buena distancia para irse al descanso arriba 23:16 y también pudo cerrar de buena forma el encuentro tras un esquivo comienzo de segundo tiempo. Aliciente para un final de Preolímpico que dejó puntos positivos pensando en el nuevo ciclo olímpico que deberá afrontar próximamente.

A diferencia de los duelos ante Países Bajos y España, La Garra no tuvo un buen arranque. Dos pérdidas y dos goles de rápida gestión de República Checa le representó el primer desafío del partido, que a la postre superaría sin problemas. Porque la Selección sumó su primer gol con Malena Cavo a pura finta, replegó bien, defendió mejor, Marisol Carratú sumó su primera atajada y la propia Cavo puso el empate.

A partir de ahí quince minutos de gol a gol, con las checas llegando a estirar la distancia de dos y con Argentina reaccionando para volver a igualar la historia y mantenerse en partido hasta el 12:13. En ataque, la apuesta por jugar 2vs2 le dio resultado a las de Gallardo que encontraron espacios en el pivot y sumaron con Giuliana Gavilan, Manuela Pizzo como es habitual estuvo efectiva desde los 7mts y Karsten y Micaela Casasola se sumaron al goleo que ya había dado Cavo en la primera línea.

Hasta ahí todo perfecto para La Garra de cara al arco defendido por Petra Kudlackova que llegando a los 18 minutos apenas había podido sumar dos atajadas. Sin embargo, el déficit como casi todo el Preolímpico fue en el repliegue, en esta oportunidad sufriendo con los goles extremadamente rápidos de Jerabkova y Veronika Mala. En la rotación La Garra se secó en ataque, sumó algunas pérdidas, y Checa con un parcial 10:3 se fue al descanso arriba 23:16.

El segundo desafío de La Garra fue en el segundo tiempo, por duplicado, por un lado mejorar lo que había sido los inicios del complemento y por otro dejar atrás ese mal cierre de primer tiempo. En el arranque lejos estuvo de conseguirlo, sufriendo goles muy rápido y permitiendo que el tablero se estire a -11, 16:27 en los cinco minutos. El desgaste de los dos partidos anteriores, sumado a un torneo de gran dificultad llevó a esta situación que aún así Argentina pudo surfear y con el correr de los minutos acomodarse.

Porque la aparición de Ayelén Rosalez en el arco envalentonó al equipo, Carolina Bono le dio piernas a la primera línea albiceleste consiguiendo sacar un penal y una exclusión, sumado a su segundo gol personal, y Argentina poco a poco fue descontando para ponerse a siete, 20:27 en diez minutos. República Checa apretó el acelerador y con un parcial 3:0 volvió a estirar la diferencia prácticamente asegurando la victoria, aunque las de Gallardo lograron frenar el nuevo envión europeo de la mano de Karsten que marcó cinco de los seis goles siguientes y llevó el tablero a seis, 29:35 a siete minutos del cierre.

Hasta ahí llegó la energía de la Selección que sacó su espíritu deportivo al máximo para vender cara la derrota e intentó descontar aún más aunque no pudo y Checa se lo llevó 41:33. Punto final para la excursión de La Garra por Torrevieja que se despidió con bronca de que podría haber sido más, pero con la tranquilidad que dio el máximo y que en el global el rendimiento de los tres partidos fue más que satisfactorio.

Declaraciones post partido

Malena Cavo: «El torneo nos ilusiona, nos deja claro que seguimos estando cerca. A seguir entrenando, sacar lo mejor y seguir creciendo, trasladando de la mejor forma a la cancha. Se evolucionó mucho durante los últimos años, siendo más competitivas y ganándonos el respeto de las potencias. Hoy creo que nos quedamos sin nafta, fueron partidos muy duros, muy físicos, pero me quedo con la entrega del equipo»

Formación inicial: Marisol Carratú, Ayelén García, Malena Cavo, Micaela Casasola, Elke Karsten, Manuela Pizzo y Giuliana Gavilán.

Argentina (33:41 vs. República Checa): Elke Karsten (9), Manuela Pizzo (5), Malena Cavo (5), Micaela Casasola (4), Giuliana Gavilán (3), Rosario Urban (2), Ayelén García (2), Carolina Bono (2), Delfina Ojea (1), Martina Romero, Sofia Rivadeneira, Rocio Campigli, Lucia Dalle Crode, Macarena Gandulfo, Marisol Carratú y Ayelén Rosalez.La Selección al mando de Eduardo Gallardo batalló en su tercer partido ante un europeo del torneo, pero no le alcanzó para concluir el ciclo olímpico con una victoria. Fue caída ante las checas 33:41 por la tercera fecha del certamen que tuvo a España como sede.

En un encuentro disputado en el Palacio de Deportes de Torrevieja, La Garra alternó buenos pasajes ante República Checa, principalmente en el arranque del partido en donde se mantuvo gol a gol y en el cierre del encuentro, pero no fue suficiente para concretar un partido largo como venía de hacer ante España por la segunda fecha del torneo.

Pese a la derrota, la Selección concluyó un Preolímpico sumamente exigente con muchos puntos altos y siendo muy competitiva, jugando un gran primer tiempo ante Países Bajos -campeón mundial 2019- en lo que terminó siendo derrota 22:34, un gran partido en la caída ante el local 23:26 y esta mañana firmando buenos pasajes pese al tablero final. Los tres partidos de La Garra en el Preolímpico fueron televisados por Directv Sports.

Al igual que ante Países Bajos y España, Elke Karsten fue la máxima goleadora (9) de una Selección que tuvo un muy buen rendimiento en ataque, tanto en el rubro subida rápida de pelota como en el posicional, pero que en contrapartida no estuvo muy fina en defensa y terminó pagando ante la velocidad checa y los lanzamientos externos de Marketa Jerabkova, goleadora del partido con 14 tantos.

Gracias a esos buenos pasajes en ataque, La Garra se mantuvo en partido hasta los quince minutos del primer tiempo en donde República Checa sacó una buena distancia para irse al descanso arriba 23:16 y también pudo cerrar de buena forma el encuentro tras un esquivo comienzo de segundo tiempo. Aliciente para un final de Preolímpico que dejó puntos positivos pensando en el nuevo ciclo olímpico que deberá afrontar próximamente.

A diferencia de los duelos ante Países Bajos y España, La Garra no tuvo un buen arranque. Dos pérdidas y dos goles de rápida gestión de República Checa le representó el primer desafío del partido, que a la postre superaría sin problemas. Porque la Selección sumó su primer gol con Malena Cavo a pura finta, replegó bien, defendió mejor, Marisol Carratú sumó su primera atajada y la propia Cavo puso el empate.

A partir de ahí quince minutos de gol a gol, con las checas llegando a estirar la distancia de dos y con Argentina reaccionando para volver a igualar la historia y mantenerse en partido hasta el 12:13. En ataque, la apuesta por jugar 2vs2 le dio resultado a las de Gallardo que encontraron espacios en el pivot y sumaron con Giuliana Gavilan, Manuela Pizzo como es habitual estuvo efectiva desde los 7mts y Karsten y Micaela Casasola se sumaron al goleo que ya había dado Cavo en la primera línea.

Hasta ahí todo perfecto para La Garra de cara al arco defendido por Petra Kudlackova que llegando a los 18 minutos apenas había podido sumar dos atajadas. Sin embargo, el déficit como casi todo el Preolímpico fue en el repliegue, en esta oportunidad sufriendo con los goles extremadamente rápidos de Jerabkova y Veronika Mala. En la rotación La Garra se secó en ataque, sumó algunas pérdidas, y Checa con un parcial 10:3 se fue al descanso arriba 23:16.

El segundo desafío de La Garra fue en el segundo tiempo, por duplicado, por un lado mejorar lo que había sido los inicios del complemento y por otro dejar atrás ese mal cierre de primer tiempo. En el arranque lejos estuvo de conseguirlo, sufriendo goles muy rápido y permitiendo que el tablero se estire a -11, 16:27 en los cinco minutos. El desgaste de los dos partidos anteriores, sumado a un torneo de gran dificultad llevó a esta situación que aún así Argentina pudo surfear y con el correr de los minutos acomodarse.

Porque la aparición de Ayelén Rosalez en el arco envalentonó al equipo, Carolina Bono le dio piernas a la primera línea albiceleste consiguiendo sacar un penal y una exclusión, sumado a su segundo gol personal, y Argentina poco a poco fue descontando para ponerse a siete, 20:27 en diez minutos. República Checa apretó el acelerador y con un parcial 3:0 volvió a estirar la diferencia prácticamente asegurando la victoria, aunque las de Gallardo lograron frenar el nuevo envión europeo de la mano de Karsten que marcó cinco de los seis goles siguientes y llevó el tablero a seis, 29:35 a siete minutos del cierre.

Hasta ahí llegó la energía de la Selección que sacó su espíritu deportivo al máximo para vender cara la derrota e intentó descontar aún más aunque no pudo y Checa se lo llevó 41:33. Punto final para la excursión de La Garra por Torrevieja que se despidió con bronca de que podría haber sido más, pero con la tranquilidad que dio el máximo y que en el global el rendimiento de los tres partidos fue más que satisfactorio.