Liga Nacional de Básquet: Regatas ganó un duelo clave ante Independiente en Oliva

En la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), Regatas Corrientes completó una gira perfecta al derrotar este lunes a Independiente de Oliva por 78 a 70, en el «Gigante de la Ruta 9». El «fantasma» se quedó con un duelo clave entre rivales directos en la lucha por clasificar a los playoffs.

En el «remero» se destacaron las labores de Charles Thomas (17 puntos, 15 rebotes) y Federico Elías (17 puntos), mientras que por lado del equipo cordobés los mejores exponentes fueron Joaquín Noblega (15 puntos, 6 rebotes) y Ezequiel Paz (14 puntos). El camino de los conducidos por Fernando Calvi, que sumaron su tercera victoria consecutiva, seguirá el próximo 21 cuando reciba en el «José Jorge Contte» a Instituto de Córdoba desde las 21:00 hs.

El conjunto correntino sacó adelante un durísimo partido en el que nuevamente tuvo que hacerle frente a las bajas, ya que no pudo contar con Facundo Piñero (pinchazo en el aductor en la entrada en calor) y perdió temprano a Selem Safar que sintió una molestia durante el primer cuarto. Sin embargo eso potenció al equipo de Calvi que reaccionó a tiempo con una gran segunda mitad y de la mano de Federico Elías y Charles Thomas, ambos con 17, se quedó con el triunfo.

Comienzo parejo en Oliva, al local le costó meterse en juego, Regatas propuso posesiones largas y si bien encontró variantes en ofensiva no pudo escaparse y la reacción de Independiente llegó a tiempo para quedarse con el primer chico por 20-17. Así seguiría el trámite del segundo, el «remero» lastimando en el juego interior e Independiente rompía la zona defensiva para irse al descanso largo arriba 36-29.

En la segunda mitad comenzó muy bien el dueño de casa que sacó rápidamente una ventaja de 12 pero la reacción Fantasma no tardó en llegar y a fuerza buenas defensas y más claridad en ofensiva se mantuvo en partido (50-50). De menor a mayor fue nuevamente la visita que sin apurarse siguió imponiendo su juego, con más aplomo y con un Thomas dominante seguido de la efectividad de Elías terminaría quedándose con la victoria.

Síntesis del partido

Independiente (70): Joaquín Noblega 15, Nicolás Marcucci 6, Agustín Pautasso 3, Salvador Giletto 10, Pedro Barroso 3, Ezequiel Paz 14, Agustín Alonso 2, Jorge Banegas 12, Juan Nally 4, Pablo Alderete 1. DT: Martín González.

Regatas Corrientes (78): Andrés Jaime 5, Federico Elías 17, Selem Safar 4, Juan Ignacio Larraza 9, Charles Thomas 17; Tobías Franchela 10, Franco Vieta 9, Alejandro Diez 7. DT: Fernando Calvi.

Progresión: 20-17, 36-29, 50-50, 70-78.

Árbitros: Oscar Britez, Leonardo Zalazar y Ariel Rosas.

Cancha: «Gigante de la Ruta 9» (Oliva, Córdoba).