La Municipalidad trabajó en varios sectores de la ciudad para evitar anegamientos

Los trabajos constantes de mantenimiento de desagües pluviales realizados por el municipio en toda la ciudad, evitaron anegaciones y complicaciones en calles del ejido urbano durante las primeras horas del jueves.

Las copiosas precipitaciones arrancaron aproximadamente a las 6 hs, de acuerdo a datos precisados desde el Comando de Emergencia del municipio, y aplacaron el intenso calor de días atrás; no obstante no se registraron obstrucciones en el drenaje urbano o calles que presenten inconvenientes en la circulación. En tal sentido es permanente el trabajo de la Municipalidad con respecto a tareas que hacen al correcto mantenimiento de los desagües pluviales en toda la ciudad, ya sea en canales a cielo abierto o en cámaras y sumideros en el casco céntrico y zonas aledañas.

De igual manera, se trabaja en la vigilancia de los sectores, ante nuevas precipitaciones, sobre todo si son intensas en poco tiempo, lo que suele ocasionar inconvenientes.

Finalmente, remarcaron que es primordial la colaboración de la ciudadanía para que los anegamientos por lluvias sean poco frecuentes; por tal motivo se sugiere no arrojar residuos a la vía pública, cunetas o canales a cielo abierto de pequeños o grandes caudales, para evitar todo tipo de obstrucción que afecte sectores vulnerables en el ejido urbano.