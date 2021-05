La nueva vida de Álvaro Navia y Vanina Escudero en Uruguay: “No extrañamos Argentina”

Compartir

Linkedin Print

Se mudaron el año pasado. El humorista contó que ya pudo darse las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

En diciembre del año pasado Álvaro Navia y Vanina Escudero decidieron comenzar con una nueva etapa en sus vidas junto a dos hijos, Benicio y Joaquina: la pareja decidió apostar por una mudanza familiar al Uruguay, tierra natal del humorista. De esta forma, Álvaro renunció al ciclo Polémica en el bar (América) para formar parte de la versión local de Polémica… y también de La peluquería de Don Mateo.

Esta semana, y a un cuatrimestre de aquel cambio, el actor aseguró que la decisión fue “la mejor que tomamos”, a la vez en que contó que ya se pudo dar las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. “Estoy muy bien, ya me di las dos vacunas. Mis hijos están felices y Vanina también. Todos. Tenemos una vida feliz. Era algo que veníamos planeando desde hace mucho tiempo y la cuarentena aceleró nuestra mudanza a Uruguay”, dijo Navia en diálogo con el programa Por si las moscas (La OnceDiez / Radio de la Ciudad).

“Era el cambio que estábamos buscando. Queríamos estar más tranquilos y no estar preocupados todo el tiempo viendo las mismas noticias por la tele: que no llega esto o que no llega lo otro… Este fue un cambio planeado. Mi mamá vive en otra provincia y queda a una hora. Yo vivo en Canelones, al lado de Montevideo, y acá está todo abierto, se puede salir a caminar. Obviamente, no tenés toda la locura hermosa infernal que existe en Buenos Aires, pero si querés estar tranquilo, lo tenés”, agregó Navia antes de dar más detalles acerca de su actual rutina.

Además, Álvaro contó que la vida de sus hijos influyó mucho en la decisión que tomó junto a Vanina, hermana mayor de Silvina Escudero: “Fue más que nada por mis hijos: cuando ellos me digan que quieren salir a bailar, salir a una matineé, en Buenos Aires me daría mucho miedo. Acá es todo más chico, tiene que ver con nuestra cultura. Casi no extrañamos nada en relación a la vida familiar, es como si viviéramos en una provincia del interior, pero no extrañamos a Argentina. Además la tecnología nos permite estar constantemente en contacto con familia y amigos. Y lo bueno es que yo ahora tengo mucho más tiempo para estar con mis hijos”, dijo Álvaro respecto a su nueva vida en la otra orilla del Río de la Plata.

A la vez, y ya inserto en la televisión uruguaya, Navia trazó una comparación entre la producción audiovisual uruguaya con la que se realiza en Argentina: “Para mi Argentina fue todo, me dio todo. Yo entré en Videomatch cuando en los pasillos te cruzabas a Susana, a Tinelli, a Arturo Puig. Me dio amigos, me dio trabajo y me dio lo más importante de mi vida que es mi familia”, definió el humorista que se volvió popular con su personaje “Waldo”.

“Ahora Uruguay mejoró mucho y creció en su televisión, en sus producciones. Yo crecí mirando televisión argentina y, de hecho, la televisión uruguaya creció de la mano de tener programadores y productores argentinos. Esto va de la mano, además, con que mejoró la calidad de vida uruguaya”, cerró Álvaro.

Compartir

Linkedin Print