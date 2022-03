La nueva vida de Débora Bello tras su separación de Diego Torres después de 17 años de pareja

Compartir

Linkedin Print

El cantando había confirmado su separación en diciembre pasado. La modelo se quedó a vivir en Estados Unidos junto a su hija

“Yo estoy solo acá (en Buenos Aires), suelto. Creo que es una buena ocasión para aclararlo: estamos pasando un momento complicado pero nos queremos mucho. Tenemos una hija que amamos, nos tratamos muy bien. Las relaciones de mucho tiempo tienen eso. Las relaciones largas tienen idas y vueltas y toda esta situación no ha sido fácil. Por la pandemia mi trabajo se vio afectado y eso también te influye como persona. Lo importante es que nos llevamos bien, nos queremos mucho y somos gente muy tranquila”.

Esas fueron las palabras que utilizó Diego Torres, en diciembre pasado, para referirse a su situación marital con Débora Bello, quien fuera su pareja durante 17 años. Fruto de su amor, nació Nina, que hoy tiene nueve años.

Desde entonces, ninguno de los dos volvió a expresarse. Es que siempre -incluso durante los años que estuvieron en su mejor momento como pareja- eligieron el bajo perfil. Nunca se caracterizaron por hablar de su intimidad, y mostrar demasiados detalles sobre su vida en el exterior: vivían en Miami, en donde además, celebraron su boda hace poco más de un año, en diciembre 2020.

“Y un día… ¡Nos casamos! Después de muchos años de estar juntos y de haber armado una familia, como lo imaginamos y los hablamos hace tanto tiempo, ¡nos casamos! Para confirmar este hermoso amor que nos une, que nos dio la posibilidad de ser familia y abrirnos camino en la vida. Gracias por convertirme en padre y hacerme el hombre más feliz del mundo con nuestra hija, ¡que sin duda nos iluminó y nos iluminará para siempre! Te amo”, escribió el músico por ese entonces en su cuenta de Instagram anunciando la feliz noticia.

La modelo, por su parte, hizo lo propio en su cuenta personal en la red social: “Luego de 16 años juntos, una hija hermosa y una pandemia interminable decidimos más que nunca celebrar el amor, la vida y el camino recorrido juntos. Buena y feliz vida para nosotros. Te amo”. Y compartió imágenes del casamiento que tuvo lugar en la playa de Miami.

Y justamente es allí en donde Bello decidió quedarse luego de la separación. Es que su hija va al colegio en dicha ciudad y su intención no era realizarse grandes cambios en la rutina a la niña. En tanto, ella transita la separación en silencio, sin exteriorizarlo, al menos con quienes no conoce o a través de declaraciones públicas. Su círculo íntimo, por caso, la acompaña desde que se distanció del cantante: sus familiares, amigos más cercanos y, claro, Nina, su fiel compañera.

La modelo tiene casi 200 mil seguidores en Instagram y allí se limita a publicar fotos y videos de las distintas actividades que realizan juntas: como ir a ver un partido de la NBA o bien, la visita a una granja. “¡Vovimos!”, escribió junto a una imagen de su hija en el estadio de los Miami Heat, disfrutando de una salida distinta con su hija.

Por otro lado, el pasado 12 de marzo le dedicó un especial posteo en las redes sociales por su cumpleaños número nueve. “Mi chiquita linda”, comenzó escribiendo en el texto con el que acompañó una foto de ambas posando en The Berry Farms, una granja ubicada en Miami. “Te deseo muchas aventuras en tu viaje, te deseo fuerza y sabiduría para enfrentar todos los desafíos. Te deseo muchas risas y lindos momentos”, continuó la modelo.

Y agregó, hablándole directamente a Nina, de madre a hija: “Escuchá siempre tu corazón y arriésgate con cuidado. Recuera siempre que te amo y estoy muy orgullosa de vos. Feliz cumpleaños, feliz vida”.

En enero -un mes después de que se hiciera pública su separación de Diego Torres-, Débora Bello había compartido en sus redes sociales un posteo que “Si un día el camino que venía liviano se te vuelve oscuro y empinado, buscá a tus amigos, tomalos de las manos y apoyate en ellos para repecharlo. No lo intentes solo, no podrás lograrlo y si lo lográs será a un costo alto. Con los que te quieren, se hará más liviano y todo lo oscuro un poco más claro”.

Aunque jamás hizo referencia a su crisis y separación del músico, la modelo eligió expresarse a través de su Instagram. “Cuando el cuerpo afloje, te sientas cansado, cuando la tristeza a tu alma haya entrado, buscá a tus amigos, a tus hermanos, contá con nosotros que para eso estamos. En los tiempos duros encontrarás manos abiertas, tendidas, de amigos y hermanos, para empujarte, darte un abrazo; al final de la cuesta disfrutá del llano”, agregaba aquel posteo.

Compartir

Linkedin Print