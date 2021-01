La oficina central del PAMI permanecerá abierta sólo para atender urgencias

Compartir

Atento a la resolución del Consejo de atención integral de la emergencia covid-19 de la Provincia de Formosa, con fecha 05/01/2021 que determinó el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y el bloqueo sanitario de la Ciudad de Formosa con excepción de los servicios esenciales entre los que se encuentra la atención a la salud; la Dirección Ejecutiva de la UGLXXIII-PAMI Formosa comunicó que la sede sita en Moreno 1193 de la ciudad de Formosa, permanecerá abierta de 7:30 a 12:30 horas los días hábiles para atención de las prestaciones consideradas de urgencia y fuerza mayor.

Asimismo indicó que los médicos, odontólogo de cabecera, centros de Oftalmología, Clínicas y Sanitarios, Centros de Estudios Complementarios entre otros prestadores, deben continuar brindando sus servicios habituales extremando las medidas de prevención.

El titular del organismo, Alejandro Luis Kayser recomendó a los afiliados evitar las consultas médicas, siempre que sea posible, para controles de salud (chequeos) u otras que puedan ser postergados hasta tanto cambie la situación epidemiológica, posponer los turnos programados para estudios complementarios (radiografías, ecografías, laboratorios, etc.) que no sean de urgencia o por patologías agudas.

Señaló que en caso de necesitar recetas para adquirir medicamentos de uso crónico (habituales) y de acuerdo con su médico de cabecera, podrá acceder un familiar a la consulta para dicha prescripción o a distancia (vía telefónica, correo electrónico, otros.) gracias a los servicios que el PAMI dispuso a tal fin.

Una vez más pidió acudir a las oficinas del PAMI para realizar solo trámites urgentes o que necesariamente son personalizados, los que no cumplan estos criterios pueden ser postergados o enviar a terceros a realizarlos.

Señaló el funcionario que es importante comunicarse telefónicamente para ser orientada/o sobre los trámites que deba realizar ya que muchos de los mismos probablemente no necesiten su presencia ni la de terceros y recordar que de 6 a 20 horas puede llamar en forma gratuita al número 138 de PAMI Escucha.

Kayser pidió continuar con las medidas de higiene y el uso obligatorio del barbijo, estar atentos a las comunicaciones oficiales de las autoridades sanitarias nacionales y provinciales y respetar sus indicaciones.

“Debemos tener presente que las recomendaciones se irán adaptando a la situación epidemiológica por lo que hay que estar atento a los diferentes comunicados oficiales; tomar conciencia de la situación, sin ser alarmistas ni entrar en pánico, pero si con la responsabilidad que nos cabe a cada uno, respetando cada uno el rol que le corresponde” enfatizó.

