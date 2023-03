«La oposición está convencida de que la crítica, la agresión, son argumentos políticos y no es así»

El diputado provincial y jefe de la bancada justicialista de la Legislatura provincial, el doctor Agustín Samaniego, hizo un análisis de la política llevada a cabo en la gestión del gobernador Gildo Insfrán, calificando al Modelo Formoseño “como exitoso”.

“Hemos obtenido una gran cantidad de buenos resultados y, gracias a ellos, tenemos desafíos que ni siquiera nos imaginábamos hace 20 o 30 años atrás. Esta es nuestra verdad”, sostuvo.

Además, manifestó que un país democrático (como lo es la Argentina) necesita de políticas con propuestas alternativas, cuestionando de esta manera que en Formosa, esto no ocurre debido a que la oposición no tiene planteos concretos.

“Nuestras propuestas están expuestas a la agresión permanente. Ellos están convencidos que la crítica, la agresión, son argumentos políticos y no es así”, afirmó y repudió: “La mentira, el odio, el ensañamiento con una persona no puede ser nunca una plataforma electoral”.

Volvió a insistir al esbozar que “nosotros debatimos propuestas y esperamos que ellos digan, por ejemplo, cuando seamos Gobierno no tendremos el parque acuático por tal motivo”.

Y continuó: “Si esto no ocurre, se discute sobre nada y termina siendo un huevo revuelto del cual algunos políticos intentan sacar provecho”.

En contexto, remarcó que “esta no es la forma de elevar el contenido intelectual” y sostuvo que encima, con esta postura, “se menosprecia al pueblo formoseño”.

“La agenda de los políticos, debe estar atada a los intereses de las personas sino, no sirve. Hay que abrirse a la sociedad y hablar con las personas, con la ciudadanía”, resumió.

Economía

En otra línea, hizo referencia al contexto económico, subrayando que “tenemos un grave problema de inflación”.

Explicó que esta situación “merma en el poder adquisitivo de los salarios” y señaló que “ninguna economía del mundo puede manejarse de manera normal con estos niveles de inflación”.

No obstante, realzó que “a pesar de ello, el país ha crecido y Formosa ha sido una de las provincias que más ha elevado su economía, porque hemos mejorado nuestros niveles de empleo, de actividad económica y tenemos los mejores indicadores sociales económicos del país”.

“Es evidente que nuestro Modelo ha sido sólido y ha soportado grandes embates, porque no nos debemos olvidar de los cuatros años (en referencia al Gobierno de Mauricio Macri) en donde, en todos los ámbitos destruyeron el país generando un retroceso enorme durante su conducción», lamentó.

Finalmente fundamentó que “este es el motivo por el cual no podemos dejar de hablar de ese Gobierno”.