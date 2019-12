La oposición exige participar en la mesa de diálogo del transporte público de pasajeros

Compartir

El presidente del Bloque de la UCR en el Honorable Concejo Deliberante capitalino, Dr. Miguel Montoya manifestó que «es absolutamente necesario hacernos participar de esta mesa de diálogo a los representantes de la oposición, más tiendo en cuenta que somos la mitad de los miembros del Concejo Deliberante, es decir que la mitad de los vecinos de nuestra ciudad nos pusieron allí para controlar al oficialismo y los servicios públicos que brinda el Municipio».

Las palabras del edil van relacionadas a que la Municipalidad inició una mesa de diálogo del transporte público de pasajeros en dónde prescindió de la oposición. En ella sólo participan el Ejecutivo Municipal, el concejal Fabian Cáceres de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, el Gerente de la empresa Crucero del Sur, el Secretario General de UCRA y los choferes.

«Es muy positivo que el Intendente reaccione ante la grave crisis que atraviesa nuestro transporte público de pasajeros», destacó Montoya. «Hace tiempo venimos denunciando la mala calidad del servicio que reciben nuestros vecinos usuarios de colectivos, constantes son las quejas por las demoras en las diferentes líneas, unidades que funcionan sin aire acondicionado, una notable reducción de las unidades que deberían estar en la calle, intolerable cantidad de paros que dejaron sin colectivos a miles de vecinos, y obviamente distintos aumentos de tarifas que no trajeron como resultado una mejoría en el servicio, por esto nos parece muy bueno reconocer el mal servicio y buscar alternativas», agregó.

Sostuvo además que «es innegable la crisis de nuestro transporte de pasajeros y la solución nos debería encontrar a todos juntos trabajando para tener un servicio de colectivos de calidad como nos merecemos».

«El Intendente hace unos días en oportunidad de su jura a un nuevo mandato nos dijo que nuestras diferencias políticas no deberían ser un límite para trabajar juntos, bueno, sería muy bueno que no se quede en el discurso y nos deje participar y tomar en cuenta nuestros aportes para controlar que la empresa cumpla el pliego y el servicio se cumpla con los niveles de calidad que se comprometió», afirmó.

Por último el concejal manifestó que «hace un tiempo exigimos también formar parte de la auditoría a la empresa concesionaria y no se nos permitió, esperemos que esta nueva etapa que exclaman que comenzaron, los haga entender que el verdadero dialogo es con todos los que tenemos representación de la mayoría de nuestros vecinos y entendiendo que todos perseguimos el mismo objetivo que es tener servicios públicos de calidad para todos los formoseños, las decisiones las deberíamos tomar en los ámbitos naturales de representación democrática establecidos para eso, en este caso, en nuestro Concejo Deliberante y con todos sus representantes».