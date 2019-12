Usuarios de colectivos urbanos piden que ante las altas temperaturas prendan los aires

Compartir

Usuarios de colectivos urbanos de esta ciudad en diálogo con el Grupo de Medios TVO volvieron a expresar su malestar ante el pésimo servicio que brinda la empresa encargada del transporte urbano, teniendo en cuenta que ante las altas temperaturas que se registran, muchos móviles no cuentan con el aire acondicionado prendido, una gran promesa cuando la compañía asumió la prestación en la capital provincial.

Los pobladores manifestaron estar «acostumbrados» a aguardar varios minutos de más por la llegada de los móviles, pero manifestaron que al menos deberían funcionar los aires teniendo en cuenta que a veces los coches van llenos y se hace «insoportable» el viaje.

En ese marco una usuaria señaló que «en estos días de tremendo calor no me subí a ningún colectivo con aire y eso que viajo usualmente en dos líneas, pero ninguna tenía. Alguna vez me llegué a subir al 95 y sí tenía aire, pero solo lo prendieron de noche cuando éramos muy pocos los pasajeros siendo que en realidad deberían prender de día cuando hay mucha gente y se hace agobiante».

«El tema es seguir esperando tanto tiempo en las paradas, ahora con el tema de los cobros, que la gente va hacia los bancos, hacia Anses se hizo insoportable, había muchísimo movimiento y los colectivos venían llenos, más ahora que hay cobro, debería haber más colectivos en las calles, se nota muchísimo que hacen falta», acotó la mujer.

«Ahora con el calor que hace deberían andar todos los aires acondicionados sin ninguna excusa, así como no les tiembla el pulso para pedir aumentos y que les den, que se nos garantice el aire al menos para viajar más tranquilos ya que esperamos un montón en las paradas. Suelo viajar en el 70 desde hace años y solo cuando la empresa llegó tenían aire, ahora olvídate, tenemos suerte de que al menos lleguen a las paradas», dijo entre risas otra usuaria.

«El tema de que llegan tarde a las paradas ya no es novedad, mucha gente viene preparada para esperar más tiempo pero a veces a la siesta hacen 40 grados y estamos todos debajo de un árbol esperando encimados, cuando subís al colectivo es peor, un verdadero horno, si ellos dicen no poder ponerlos a funcionar siempre, que al menos lo hagan durante la siesta que hace más calor. Ahora que terminaron las clases por lo menos no va a haber tanto movimiento, pero la gente sigue teniendo que ir al banco, a las farmacias así que los aires deben funcionar, al menos en los horarios pico y donde hace más calor», pidió otra vecina de la ciudad.