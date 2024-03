La oposición planea discutir la fórmula previsional en Comisión

El gobierno nacional modificó la movilidad por DNU al día siguiente de conformar la Comisión. El radicalismo estudia citar a las autoridades de la ANSES para que expliquen la nueva fórmula. Enojo por el “empalme” y la pérdida de los jubilados.

La oposición no se mostró conforme con la resolución que tomó el Gobierno nacional respecto de la movilidad jubilatoria; por eso está estructurando una nueva reunión de Comisión para avanzar en la discusión del Decreto de Necesidad de Urgencia 274 por el cual el Ejecutivo modificó la fórmula de actualización de los haberes.

La medida que tomó la administración de Javier Milei -a sólo 24 horas de haberse conformado la comisión de Previsión y Seguridad Social- no fue bien recibida por la oposición, que venía discutiendo con la Casa Rosada cómo iba a ser el “empalme” entre la fórmula que aplicó Alberto Fernández y la que rige desde ahora.

“La verdad es que están todos bastante calientes, lo que se pierde hoy ya no se recupera y nosotros queríamos que el empalme sea más cerca del 20%”, explicó un diputado de la oposición.

En ese contexto, en la comisión que comanda la radical Gabriela Brouwer De Koning tienen decidido seguir adelante con el cronograma de reuniones que ya se había acordado.

“El debate continúa como estaba planteado porque hay 16 proyectos en la comisión de varios bloques”, explicó un legislador que forma parte del grupo.

Una opción que se está trabajando entre las autoridades de la comisión es la de citar a las autoridades del Gobierno, más precisamente al titular de ANSES, Mariano De Los Heros, para que en una reunión informativa exponga los pormenores de la actualización que propuso el Ejecutivo.Hace pocas semanas, la oposición quedó a sólo cuatro diputados de conseguir el quórum para tratar en el recinto varios proyectos de ley de movilidad jubilatoria. Una de las que estuvo presente fue la diputada Margarita Stolbizer, quien en la red social X escribió que con la nueva fórmula “los jubilados siguen perdiendo y son víctimas de nuevas mentiras”.

La diputada bonaerense de Hacemos Coalición Federal (HCF) dijo que “a compensación porcentual que se fija para abril, ”los sigue dejando afuera de los índices de precios de los meses anteriores. Y los aumentos adelantados serán descontados en junio. Pura trampa”; por eso consideró que tiene que ser “el Congreso el que debe establecer por ley la fórmula de actualización de jubilaciones y pensiones”.